Calciomercato, da Rabiot a Jovetic tutti gli svincolati: la top-11 dei parametri zero

Sono numerose le opportunità tra i cosiddetti free agent. Alcune a buon mercato, altre meno a causa delle elevate richieste di ingaggio

Un tempo veder andar via un calciatore a parametro zero era un fallimento assoluto per una società di calcio. Oggi, invece, sempre più spesso diventa anche strategia, specialmente davanti ad ingaggi elevati e considerati ormai insostenibili. Anche per questo, di contro, nel mercato degli svincolati si possono trovare delle ghiotte occasioni. Il nome più altisonante tra i free agent è quello di Adrien Rabiot, la cui mamma è il terrore dei direttori sportivi. Ma l’elenco è davvero assai nutrito, con opportunità per quasi tutte le tasche.

Molto attivo il Como: dopo Reina si punta a Varane

Dalla lista dobbiamo depennare già un nome: il 41enne Pepe Reina si è infatti accasato al Como dove ricoprirà il ruolo di secondo portiere. Sempre gli azzurri vorrebbero ingaggiare anche l’ex Real e Manchester United Raphaël Varane, anche lui libero da vincoli contrattuali. Come detto, però, è Adrien Rabiot il più richiesto: la Juve sembra ormai essersi defilato dopo l’arrivo di Khephren Thuram. Ci sono voci che vorrebbero il francese ancora in Italia ma le condizioni economiche non sono così favorevoli.

Un Napoli sempre più…Hermoso

Altro rinforzo appetibile a zero euro – quanto meno per quel che concerne il cartellino – è Mario Hermoso. Spagnolo, 29 anni, reduce da lunga e fortunata esperienza all’Atletico Madrid è attenzionato in particolar modo dal Napoli che vuole fare una difesa tutta nuova di zecca. Ai partenopei piaceva molto anche Guido Rodriguez, ex Betis, uscito però un po’ dai radar negli ultimi tempi. Ve lo ricordate poi Nicolas Pépé? Un tempo accostato al club di De Laurentiis, il calciatore si è completamente smarrito ed oggi è libero. Dalla Premier occhio alle opportunità Ndidi, Che Adams, Iheanacho e Sessegnon, giocatori potenzialmente interessanti per tante formazioni anche di casa nostra.

Le altre opportunità “low cost” dall’estero

Dall’estero altre pedine di rilievo potrebbero essere Yusuf Yazici (ex Lille), André Gomes, Anthony Martial e Memphis Depay, Ben Yedder e Bertrand Traoré. Nomi, insomma, non propriamente banali anche se con richieste di ingaggio tutte da verificare. Difficilmente li vedremo in Italia. Stesso dicasi pure per David De Gea, finito un po’ nel dimenticatoio, o Lucas Vazquez. Magari potrebbero far comodo a qualcuno difensori esperti del calibro di Hummels e Joel Matip. Anche in questi ultimi casi, però, va messa in conto una bella spesa per l’ingaggio.

Le altre opportunità “low cost” dall’Italia

Poi c’è l’Italia che anche un po’ di materiale lo ha messo a disposizione. La Fiorentina ha lasciato andar via Bonaventura, Duncan e Castrovilli. L’Inter ha fatto altrettanto con Klaaassen, Sanchez, Sensi e Cuadrado. La Juve, oltre al già citato Rabiot, ha liberato Alex Sandro. Ricardo Rodriguez, congedatosi dal Torino, è uno dei nomi più interessanti nel mercato nostrano. Ha un passato nella nostra Serie A anche Stevan Jovetic la cui esperienza con l’Olympiakos si è ormai conclusa. Infine Balotelli, tentato dalle sirene brasiliane del Corinthians.

La top 11 degli svincolati: De Gea; Varane, Hummels, Hermoso; Lucas Vazquez, Guido Rodriguez, André Gomes, Rabiot, Sessegnon; Depay, Ben Yedder.

In panchina? Non ce ne voglia Max Allegri ma ci mettiamo Jürgen Klopp, anche se l’impostazione tattica data alla squadra non è certamente quella più congeniale al tecnico tedesco ex Liverpool.