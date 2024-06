Napoli, Hermoso come Zirkzee: accordo raggiunto, gli agenti rallentano il primo colpo per Conte

Col difensore in uscita dall’Atletico Madrid, che il club partenopeo può prendere a parametro zero, c’è l’intesa sull’ingaggio: le commissioni l’ultimo problema da risolvere

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Mario Hermoso è vicino a diventare il primo acquisto del Napoli di Antonio Conte: il difensore spagnolo, ingaggiabile a parametro zero, ha trovato l’accordo sul contratto col club partenopeo, ma la trattativa sulle commissioni degli agenti ritarda la chiusura dell’operazione.

Napoli, raggiunta intesa sul contratto di Hermoso

La trattativa tra il Napoli e Mario Hermoso è davvero vicina a concludersi positivamente. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui il d.s. Giovanni Manna avrebbe ormai trovato l’accordo sul contratto del difensore in uscita dall’Atletico Madrid, che potrà essere ingaggiato a parametro zero dagli azzurri. Hermoso ha detto sì alla proposta di un triennale con opzione per il quarto anno a 4 milioni di euro a stagione.

Hermoso come Zirkzee: le commissioni ultimo ostacolo per il Napoli

Per chiudere la trattativa, però, manca ancora un tassello. Come nell’affare tra il Milan e Joshua Zirkzee, infatti, anche il Napoli deve risolvere il problema legato alle commissioni degli agenti. Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’agenzia Gesport Espizua SL che cura gli affari di Hermoso avrebbe chiesto 5 milioni di euro al Napoli per la firma del suo assistito: una cifra che Manna sta provando ad abbassare, anche perché per principio il club di Aurelio De Laurentiis è da sempre refrattario a pagare alte commissioni ai procuratori.

Hermoso primo mattone per il Napoli di Conte

Il Napoli crede comunque di poter concludere un affare che metterebbe a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte un difensore esperto, attento, ma dotato anche di buone capacità in fase di impostazione. Mancino, 28 anni, Hermoso vanta 174 presenze nell’Atletico Madrid, di cui 29 in Champions League: sarebbe un elemento ideale sul centro-sinistra nella difesa a tre di Conte.