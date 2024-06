Napoli, Sarri riapre polemica Orsato e Pjanic sullo scudetto perso in albergo: caos sul web

L'ex tecnico azzurro rivela un retroscena su cosa accadde in albergo dopo Inter-Juventus del 2018: una ferita che per lui non si è mai rimarginata

Sono passati più di sei anni. Tanti, tantissimi. Per il Napoli quanto accadde nel 2018 è ormai un rimpianto lontano, cancellato da quello scudetto vinto due stagioni fa ma per Maurizio Sarri continua ad essere una ferita sanguinosa. L’ex tecnico della Lazio è tornato sulla polemica per la mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus, rivelando al Corriere della sera cosa accadde quella sera nell’albergo che ospitava gli azzurri.

Orsato e quel mancato doppio giallo a Pjanic

Si è parlato a lungo dell’errore dell’arbitro Orsato che in quella partita non sanzionò con il secondo giallo Pjanic per un intervento durissimo su Rafinha. Si sono scomodati tutti in quei giorni, ci furono interrogazioni parlamentari, c’è il giallo sull’audio del Var e cosa si dissero in quel momento e una lunga scia di polemiche che il tempo sembrava aver attenuato. Non per Sarri, però.

Sarri ricorda l’errore di Orsato

Al Corriere della Sera Sarri parla del celebre “scudetto perso in albergo” e dice: “Si può ridere finché si vuole, ma andò così. Ci fu un errore clamoroso, poi anche riconosciuto, di uno degli arbitri migliori Orsato in Inter-Juventus. Noi eravamo in ritiro in albergo: uscii dalla mia stanza incazzato nero, volevo spaccare tutto, ma dovevo tirare su di morale i ragazzi. Li vedi seduti sulle scale dell’hotel, piangevano. Era già troppo tardi. Noi perdemmo con la Fiorentina e lo Scudetto andò alla Juve”.

I tifosi si scatenano sui social

Le dichiarazioni di Sarri riaccendono il web. Rewind e si torna a sei anni fa: “Colpa del giallo di Pjanic se avete preso tre pappine dalla Fiorentina. Solito vittimismo” e poi: “Ridicolo veramente, bel morale che hai mantenuto. Invece di andare a Firenze e stravincere, vai a prendere 3 polpette da Simeone. Piangevano per un giallo non dato… Mentalità imbarazzante” e anche: “HAHAHA gente che lo rimpiange alla Juventus. L’errore più grande di Agnelli è stato Sarri”.

C’è chi scrive: “E nessun giornalista gli fa notare che l’Inter avrebbe dovuto perdere con uno scarto ben maggiore se solo avessero dato i due rigori alla Juve e espulso skryniar? Si ricorda solo una mancata ammonizione? Tra l’altro la prima manco c’era. Piangere e incolpare gli altri” e poi: “Ogni volta che ne parlano rendono quella vicenda sempre più grottesca. Erano lanciatissimi, a un punto dalla Juve che era bollita, come dimostrato dalla stessa partita con l’Inter, e hanno buttato uno scudetto. Quando si vive immersi nelle narrazioni, questi sono i risultati”

Il web è scatenato: “Niente, non se ne esce dalla narrazione del mancato secondo giallo a Pijanic in una partita in cui ci furono diversi errori altrettanto evidenti ai danni della Juve (oltretutto il 1° giallo era inesistente)”, oppure: “E per questo poi ha deciso di accettare la proposta per allenare la Juve ….. c’è putroppo sempre e da sempre tanto ma tanto “pressappochismo” nel nostro calcio. La Juve quando fa comodo (cioè sempre) viene utilizzata per nascondere le proprie incapacità e debolezze o mancanze” e ancora: “Comodo analizzare i fatti in questo modo

Tipico di chi non vuole accettare i propri passi falsi ( normali per ogni essere umano ) e cerca un appiglio di comodo”

Ravezzani acido nei confronti di Sarri

Infine il pensiero di Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter: “Sarà… Io all’immagine dei giocatori del Napoli che per una mancata espulsione piangono sconsolati seduti sulle scale dell’albergo credo poco. Magari in un film. A Sarri piace esagerare. E comunque non perdi 3-0 il giorno dopo solo per questo. Autocritica mai, eh…?”