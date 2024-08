Genoa-Inter 2-2: Vogliacco a sorpresa, Thuram scatenato ma stecca Lautaro. VAR protagonista

Top e flop di Genoa-Inter: Vogliacco, Badelj, Gollini i migliori. Super Thuram ma per i nerazzurri deludono Bisseck e Mkhitaryan. VAR impeccabile

Decide tutto il VAR nella gara di esordio della nuova Serie A 2024-25 tra Genoa e Inter che termina con un pareggio al cardiopalma per 2-2 dei grifoni che rimontano i nerazzurri al 94′. Spreca la prima opportunità di vittoria la squadra di Inzaghi che con un super Thuram, e grazie al VAR, aveva addirittura trovato la rete del momentaneo vantaggio (1-2) a 5 minuti dal 90′. Ma nel recupero extra-large succede di tutto a Marassi: un colpo di mani di Bisseck, ignorato inizialmente dall’arbitro Feliciani, viene rivisto dal VAR, e viene concesso un calcio di rigore a Messias che prima sbaglia e poi lo ribattezza in rete (2-2). Delusione totale per i Campioni di Italia che steccano la prima e non tengono quasi mai in pugno la gara se non per qualche frazione del secondo tempo. La apre Vogliacco che sfrutta una mezza-papera di Sommer al 20′. Poi il pareggio di Thuram (1-1) che di testa vola e anticipa Bani. Dal 36′ il VAR diventa il vero protagonista: prima annulla un presunto rigore su Thuram, anticipato da Badelj, poi, nel secondo tempo annulla una rete a Dimarco per fuorigioco al 54′.

Genoa-Inter, la chiave tattica della partita

Entrambe le squadre schierate in campo con il 3-5-2. I padroni di casa restano super compatti in fase difensiva portando cinque uomini in linea in copertura. I nerazzurri restano bloccati nelle vie centrali, dove trovano compattezza del Genoa e cercano di sfruttare maggiormente le fasce con gli inserimenti di Darmian e Dimarco.

Genoa-Inter, le curiosità del match

E’ la prima dei Campioni di Italia 2023-24 con la seconda stella sul petto. I nerazzurri, a poche attimi dall’inizio del match, hanno pubblicato sui loro canali social ufficiali la foto della maglia di gioco con una dedica: “Prima volta in Serie A per le due stelle”. A supporto dell’Inter c’è stato anche un messaggio da parte dell’ex presidente Zhang: “Forza ragazzi, sempre con voi“. Sugli spalti di Marassi, secondo le indiscrezioni di DAZN, era presente una delegazione della nuova proprietà dell’Inter, Oaktree.

Vogliacco, prima rete sua e primo gol della Serie A 2024-25

Un gol, due soddisfazioni. E’ di Alessandro Vogliacco il primo gol del nuovo campionato di serie A, partito oggi con i primi due anticipi. Il difensore del Genoa ha preceduto di pochissimo il parmense Man, a segno contro la Fiorentina, dopo 20′: carambola su calcio di punizione con Sommer che interviene in maniera non precisissima, la palla sbatte anche sulla traversa e diventa giocabile per Vogliacco che segna a porta vuota siglando il primo gol della Serie A 24/25 e la sua prima rete personale nel campionato italiano maggiore. La prestazione del giovane difensore italiano è durata 60′ minuti, sostituito da Vasquez.

I top e flop del Genoa

Badelj 8. Ottimo calcio di punizione al 20′, battuto in occasione dell’1-0, che coglie Bani che di testa colpisce la traversa e trasforma. Al 40′ salva un gol di testa su un tiro a botta sicura di Dimarco.

Ottimo calcio di punizione al 20′, battuto in occasione dell’1-0, che coglie Bani che di testa colpisce la traversa e trasforma. Al 40′ salva un gol di testa su un tiro a botta sicura di Dimarco. Messias 7. Gara di gran sofferenza, segna il gol finale del 2-2 ribattendo in rete un calcio di rigore da lui inizialmente sbagliato

Gara di gran sofferenza, segna il gol finale del 2-2 ribattendo in rete un calcio di rigore da lui inizialmente sbagliato Vogliacco 7. Bravo a trovare il gol su anticipo di tutta la difesa avversaria al 20′: con una zampata vincente mette in rete una palla sporca che si era impattata contro la traversa e fa l’1-0. Vasquez 6 (dal 60′).

Bravo a trovare il gol su anticipo di tutta la difesa avversaria al 20′: con una zampata vincente mette in rete una palla sporca che si era impattata contro la traversa e fa l’1-0. Gollini 6. Buon esordio per l’ex portiere del Napoli che in più occasioni si fa trovare pronto e salva il risultato compiendo interventi ben difficili su tiri avversari da posizione ravvicinata.

Buon esordio per l’ex portiere del Napoli che in più occasioni si fa trovare pronto e salva il risultato compiendo interventi ben difficili su tiri avversari da posizione ravvicinata. Bani 5.5. Colpisce una traversa al 20′ ma dopo dieci minuti esatti si fa anticipare da Thuram che salta più in alto di lui e di testa pareggia i conti.

Le pagelle dell’Inter