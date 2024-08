Inter, ecco chi sono i difensori chiesti da Inzaghi e il segreto sul boom di Lautaro

Il tecnico nerazzurro aspetta un vice-Bastoni, la società lo accontenterà_ monitorati due profili. L'aneddoto di Simone sul bomber argentino

L’Inter resta attiva sul mercato e Inzaghi cerca un vice-Bastoni. Non si accontentano i Campioni di Italia che mirano ad avere una rosa in versione ‘extra-large’ in vista della prossima stagione. Proprio nella giornata di ieri, il tecnico nerazzurro aveva espresso la volontà di affiancare anche un nuovo talento al difensore talento della Nazionale italiana, tracciando un identikit con la società: giovane, mancino e con buone prospettive di crescita. A tre giorni dall’inizio del campionato, Simone Inzaghi torna ad essere protagonista ai microfoni di Sport Mediaset: dalla stagione che sta per iniziare a come fronteggiare la nuova e ‘super’ Champions League, le priorità dell’Inter, la promessa ai tifosi un aneddoto particolare su Lautaro.

Calciomercato Inter: Palacios o Faye per la difesa

L’Inter è interessata a Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 del Talleres, attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia, per le sue doti simili a quelle di Bastoni. Il club sta monitorando anche Mikayl Faye, giovane difensore del Barcellona (classe 2004).

Inter, Inzaghi chiarisce obiettivi stagionali

Dall’euforia della stagione della seconda stella alle necessità di ripetersi, spiega Inzaghi: “Sappiamo cosa ha rappresentato la conquista della seconda stella per noi, i tifosi e per la società. Sappiamo che dovremo essere bravi ancora di più con l’applicazione giornaliera. Ripetersi non è semplice ma quello è il nostro grande obiettivo”.

Il tecnico nerazzurro ha poi spiegato le difficoltà che ci saranno nel corso di questa stagione per i nerazzurri: “Ci ha dato sicuramente una grande spinta, noi ci stiamo preparando per quello. Abbiamo avuto una buona preparazione, anche se quest’anno è condizionata dal fatto che avremo molte più partite, compreso un Mondiale per Club a fine stagione. Gli arrivi sono stati scaglionati per Europei e Copa America, è stata una preparazione condizionata ma ho trovato grande apertura da parte di tutti i ragazzi”.

Inter, Inzaghi spiega difficoltà del nuovo format Champions

Inzaghi ha poi aggiunto una considerazione sulla nuova e ‘super’ Champions League: “È un nuovo formato, con due partite in più nel girone. Sarà più difficile, ci sono tante squadre straniere che hanno più budget di noi ma due anni fa abbiamo dimostrato arrivando in finale o con gli ottavi di finale dell’anno scorso di poter recitare la nostra parte”.

Inter, Inzaghi fa il punto sul calciomercato

Sono arrivati rinnovi importanti, quanto è importante mantenere questo nucleo?

“Sono stati importanti questi rinnovi perché il ciclo va avanti con lo stesso allenatore e lo stesso staff tecnico. Sono contento per loro perché se lo sono meritato, penso a Lautaro Martinez e Nicolò Barella che sono capitano e vicecapitano. Sono ragazzi con un forte senso di responsabilità verso il club e devono continuare a lavorare come hanno fatto in questi anni”.

Inter, Inzaghi svela aneddoto su Lautaro

Il tecnico dei nerazzurri racconta come è riuscito ad ottenere da Lautaro un anno d’oro nell’Inter con una crescita sempre maggiore e costante nel tempo: “Nei miei tre anni all’Inter ha fatto ottime stagioni. È un giocatore in continua crescita, la fascia di capitano lo ha responsabilizzato ancora di più, ma mi piace come lavora in campo e come si comporta fuori, aiuta tutti tantissimo”.