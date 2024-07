Super Champions League, come funzionerà il nuovo sorteggio e tutte le date

Appuntamento nel Principato di Monaco il prossimo 29 agosto, il calendario verrà reso noto due giorni dopo: un software deciderà il destino di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna

Si giocherà tanto, forse troppo, di sicuro più di quanto non si sia mai fatto. Campionato, Coppa nazionale, Supercoppe varie, Super Champions allargata, Mondiale per Club. Il sindacato calciatori sta cercando di far sentire la propria voce, qualche giocatore di rango (vedi Haaland) si è espresso in merito. Ma lo spettacolo, molto probabilmente, continuerà.

Super Champions, il nuovo format

Saranno 36 le squadre al nastro di partenza della nuova Champions League 2024/25. Con il nuovo format, le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, anziché cinque contro le altre tre squadre del girone, come in precedenza. Nelle speranze o ambizioni della Uefa, il nuovo format offrirà ai tifosi partite più competitive ed equilibrate a tutti i livelli durante tutta la fase campionato. Di sicuro, la nuova Champions rappresenterà una enorme fonte di guadagno ma anche di stress e di fatica fisica per le cinque italiane in gara, ossia Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Le fasce della Champions, Real Madrid in prima

Per determinare le otto avversarie, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente del club all’inizio della stagione (l’unica eccezione è la detentrice della Champions League, che va sempre prima in fascia 1). Ogni squadra verrà quindi sorteggiata contro due avversarie per fascia, di cui una in casa e una in trasferta. Lo stesso vale per l’Europa League, mentre in Conference League ciascuna squadra affronterà solo sei avversarie (una per ognuna delle sei fasce). Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversarie del proprio paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due club dello stesso paese.

Champions League, decide tutto un software

Naturalmente anche il sorteggio, che si terrà il 29 agosto nel Principato di Monaco, sarà completamente rivoluzionato. Se i vecchi criteri per il sorteggio della fase a gironi venissero applicati alla nuova fase campionato, servirebbero quasi 1000 palline e almeno 36 urne. Da quest’anno, invece, le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Come funziona il sorteggio della Super Champions

Il sorteggio inizierà dalla prima fascia, assegnando otto avversarie a tutte le nove squadre (una dopo l’altra), e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non conosceranno le otto avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (ad esempio, divieto di scontro tra squadre dello stesso paese e massimo due avversarie dello stesso paese), garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che si verifichi una situazione di stallo.

Tutto in mano alla tecnologia

Il calendario con le date e gli orari verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite di Europa League e Conference League che dovessero giocarsi nelle stesse città. Il software utilizzato per il sorteggio è fornito da AE Live, e lo sviluppo del sorteggio è stato esaminato da un revisore esterno, Ernst & Young, con particolare riguardo alla casualità e al rispetto delle regole di estrazione. Ernst & Young si occuperà inoltre della revisione e del controllo delle operazioni di sorteggio manuali e digitali sul posto.

Super Champions, ecco le date

La prima giornata della fase a girone unico della competizione comincerà il 17 settembre, mentre l’ottava e ultima giornata della fase sarà il 29 gennaio 2025. Dopo gli spareggi che verranno sorteggiati a Nyon il 31 gennaio 2025 e giocati l’11-12 febbraio (andata) e 18-19 febbraio (ritorno), ci sarà l’ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone, che sarà sempre a Nyon, il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo (andata) e 11-12 marzo (ritorno), mentre i quarti di finale saranno l’8-9 aprile (andata) e 15-16 aprile (ritorno). La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile (andata) e 6-7 maggio (ritorno). L’atto finale si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025.