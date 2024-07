Cassano contro tutti, le bordate al blocco Inter e a gamba tesa su Allegri: “Non lo vuole nessuno”

Il ritorno di Fantantonio con "Viva el Futbol" non fa prigionieri. L'ex attaccante se la prende con tutti: giocatori e Allegri i più bersagliati.

Antonio Cassano non è tipo da 0-0. Anche nel ruolo di opinionista il Pibe di Bari continua a far discutere proprio come quando scendeva in campo e polemizzava con arbitri o allenatori. Stavolta nel mirino di Fantantonio ci sono i giocatori della sua Inter, squadra della quale è dichiaratamente tifoso, che non sarebbero all’altezza dei grandi d’Europa. Non è mancata, inoltre, la solita bordata a Max Allegri all’interno del canale Twitch “Viva el Futbol” inaugurato con i fidi compari Adani e Ventola.

I giocatori dell’Inter sono molto sopravvalutati

C’erano una volta i quattro moschettieri. Prima che uno facesse fuori gli altri. I tre epurati sono però tornati alla carica, dopo un periodo di riflessione grazie al quale hanno messo un punto definitivo sul passato. Chi non ha cambiato la testa, sempre pazzerella, è Antonio Cassano che stavolta è tornato sull’Europeo per attaccare i giocatori dell’Inter: “Barella in Italia fa fumo e poi in Europa arrosto. Dimarco in Italia gioca poi in Europa fatica, ogni volta che va in Coppa Campioni si chiude sempre, invece in Serie A va avanti. Barella identica cosa. Sono tutti giocatori sopravvalutati. Bastoni ha personalità e gioca ma riesce a impostare in Italia, ma quando deve marcare, difendere, guardare e altre situazioni ha fatto un disastro. Sono giocatori molto sopravvalutati“.

Allegri, Gravina e i consigli di Fantantonio

Il problema del calcio italiano? Massimiliano Allegri e Gabriele Gravina. Così almeno la vede il Fantantonio nazionale: “Che ruolo interpreta poi Gravina? Branchini stasera dice che Allegri è forte e ha rifiutato diverse offerte. Caro Branchini te lo dico io, Allegri non sa allenare, sa solo gestire. Il problema è che gestisce i ristoranti. È finito il calcio alla Carlona. Gravina si facesse da parte. A capo dello Sport dovrebbero mettere Malagò, il presidente del Coni, non ha bisogno di rubare soldi e fare inciuci. E in Lega Calcio servirebbe Luigi Carraro che ha fatto diventare il padel uno sport invidiato, globale. Serve una svolta del genere“.

“Neanche Guardiola salverebbe l’Italia”

Ma non è finita qua. Perché di mezzo, nel discorso di Cassano, ci sono finiti anche i procuratori e i loro illusori giochi di prestigio: “I procuratori sono bravi, sono là apposta per farli guadagnare. I due attaccanti, zero gol. Chiesa non ha fatto bene, è un giocatore forte, nell’uno contro uno, ha qualità ma è stato rovinato da chi lo ha allenato l’anno scorso. Non abbiamo giocatori, puoi prendere pure Guardiola“. Insomma, se ritorno doveva essere certamente è stato in grande stile sulla linea di quello interrotto pochi mesi fa.