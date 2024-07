Juventus: da agente Allegri bordate al club, poi rivela il futuro del tecnico

Giovanni Branchini si confessa in un'intervista a Collovati, lancia critiche a Madama e spiega quel no al Real Madrid mentre riaffiorano le polemiche

Quanto sa di sale lo pane bianconero sta imparando a conoscerlo anche Thiago Motta, travolto dalle critiche dopo il ko nella prima uscita stagionale in Germania, contro il Norimberga. Qualcuno ha già azzardato il sempre più abusato hashtag #Thiagomotta out, un tormentone che ben conosce il suo predecessore. E proprio dell’ultima esperienza in bianconero di Allegri parla Giovanni Branchini, l’agente del tecnico livornese.

Le bordate di Branchini alla Juventus

Intervistato da Fulvio Collovati non la tocca propriamente piano Branchini, parlando della della situazione in casa Juventus e delle scelte del club in questi ultimi mesi. “La rosa delle ultime stagioni della Juve non era perfetta come si voleva far credere, altrimenti non avrebbero fatto questo mercato questa estate. Secondo me c’era semplicemente un organico che non poteva consentire di fare tanto di più”.

L’agente di Allegri condanna le scelte del club

Branchini non si ferma qui e aggiunge:”Poi abbiamo visto i casi che hanno travolto la società e tutti i cambiamenti seguenti. Io ho visto in questi ultimi 2 mesi uscire dalla Juve personaggi di valore assoluto. Personaggi che hanno creato questo settore giovani, la Next Gen. C’è stato secondo me un avvicendamento molto forzato che secondo me ha delle origini diverse, che poggiano sulle volontà di una proprietà di cambiare completamente la fisionomia di una società. Ci sono arrivi molto importanti, c’è un nuovo allenatore che deve confermarsi, nuovi giocatori.”

L’agente torna anche sul celebre no detto al Real: “Quando Allegri ha fatto la scelta di non andare al Real Madrid ha fatto una scelta di cuore, perchè sapeva che alla Juve avrebbe guadagnato in quattro anni meno di quanto guadagnava in tre anni lì. Doveva rifondare un organico ma non c’erano le risorse per poterlo fare. Non si è mai pentito di non aver firmato con il Real”. SUL FUTURO – “Allegri cerca un progetto interessante per allenare con le sue caratteristiche, le sue convinzioni che sono chiare a tutte. Credo che qualcosa abbia dimostrato in questi anni, ama il suo mestiere e aspetterà un progetto importante.”

Infine sul bombardamento di critiche al suo assistito dice: “Molte persone si sono inventate una professione con le critiche ad Allegri. Ci sono personaggi di media caratura che nell’offesa ad Allegri e nelle critiche ad Allegri hanno trovato una popolarità che forse altrimenti non avrebbero trovato. Lo giustifico perché ognuno deve sbarcare il lunario come sa e come può”.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti sul web: “Non ce l’ho con Allegri per gli ultimi 3 anni anche se poteva fare meglio, anche a livello comunicativo. Però per cortesia non sopporto che si dica che abbia fatto una scelta di cuore a venire alla Juve perchè sono solo ca vo la te…… e mi fermo quì” e poi: “Non lo vuole nessuno a questo scarso sopravvalutato ficcatevelo in testa” e anche: “Se ad ALLEGRI AVESSERO FATTO IL MERCATO CHE STANNO FACENDO ORA A MOTTA …. VOGLIO PROPRIO VEDERLO IL CALCIO CHAMPAGNE E AVVISO TUTTI SE NON FA MEGLIO DI ALLEGRI CON LA BARCA DI SOLDI CHE STA FACENDO SPENDERE ALLA SOCIETA E TUTTI I GIOCATORI MESSI FUORI ROSA VUOL DIRE FALLIMENTO E BASTA”