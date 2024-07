La Juventus di Allegri resta a casa, con Thiago Motta cambia tutto già dal ritiro in Germania

I bianconeri sono partiti ma la lista degli esclusi è bella lunga. Giuntoli esclude la possibilità che ci siano fuori rosa ma la realtà è diversa

Nuova stagione, nuova Juventus. Il taglio col passato da parte della società bianconera è stato netto, anche per quanto riguarda le abitudini. Niente più tournée negli Stati Uniti ma un viaggio decisamente più breve, giusto per permettersi un’amichevole in Germania per fare poi pronto ritorno a casa. Si bada al sodo, dunque, con Thiago Motta e i suoi pronti a partire già oggi anche se con una rosa ridotta. Oltre ai nazionali, infatti, mancano anche gli epurati – e sono tanti – dal tecnico italo-brasiliano.

La Juve vola in Germania: primo test per Motta

Herzogenaurach, quartier generale dell’Adidas: è qui che la Juventus è pronta a radunarsi dopo il breve periodo trascorso alla Continassa. Si tratta di una tournée in versione mini che si concluderà già il prossimo venerdì dopo l’amichevole contro il Norimberga. Per Thiago Motta è la prima occasione per testare i suoi, anche se le idee del tecnico brasiliano sono apparse chiare fin dal primo momento. In pratica è dallo scorso gennaio, ancor ben prima della firma, che sta progettando la sua squadra in piena sintonia con Cristiano Giuntoli.

I fuori rosa bianconeri

Sono diverse le esclusioni per la spedizione tedesca. Non tutte dovute al discorso degli impegni delle nazionali. Buona parte di quella che fu la Juve di Allegri è out. Szczesny, ad esempio, già dovrebbe essere a Torino ma gli è stato concesso qualche giorno in più di vacanza perché non rientra nei piani della società. “Non esistono fuori rosa” aveva sentenziato Giuntoli in conferenza ma l’assenza dei vari De Sciglio, McKennie e Arthur non sembra rispondere ad altre logiche. Parliamo di giocatori in vendita, che non hanno alcuna chance di far parte del progetto.

Gli infortunati e il fresco sposo

All’elenco dei giocatori fuori dai piani, vanno inclusi pure Filip Kostic e Arek Milik. Il fatto che non facciano parte del viaggio in Germania per loro ha un senso: sono entrambi indisponibili al momento. Ma la verità è che non ci sarebbero andati comunque, dal momento che anche per loro l’esperienza alla Juventus è conclusa. Giuntoli sta cercando di piazzarli al miglior offerente, anche se ad oggi nessuno si è palesato. Chiesa è pronto alle nozze: oltre alla futura moglie dovrà sposare anche un nuovo club. Per l’esterno non c’è rinnovo.