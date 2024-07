Viva El Futbol, Adani, Cassano e Ventola annunciano la nuova Bobo Tv: data, sorpresa e polemiche

Dopo l'addio polemico alla Bobo Tv, i tre annunciano il ritorno con la nuova trasmissione che andrà in onda su Twitch

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

“Ragazzi, si comincia!” con queste parole, Lele Adani apre il video che inaugura e rende ufficiale la notizia che tanti fan aspettavano da tempo: la nuova Bobo Tv, “Viva El Futbol” è pronta a sbarcare sui social. Dopo la rottura polemica con Christian Vieri, il trio che vede il commentatore RAI affiancato da Nicola Ventola e Antonio Cassano, si appresta a tornare su Twitch, dove tutto è nato, con una trasmissione completamente nuova. E non mancano le polemiche…

Adani, Cassano e Ventola pronti a tornare

Adani, Cassano e Ventola annunciano ufficialmente la nascita della nuova Bobo Tv. I tre affidano a un video condiviso sui social l’avvio della nuova avventura nata dopo la rottura con Christian Vieri. Nel filmato, che rivela titolo ufficiale e data dal via alle trasmissioni, il commentatore RAI esordisce con il suo consueto entusiasmo: “Ragazzi si comincia! Entriamo nella nostra nuova casa“.

“Viva El Futbol” arriva il 29 luglio

Poi, anche se i primi spoiler erano già arrivati, viene ufficialmente alzato il velo sul nome: “Viva El Futbol”. Adani, prosegue invitando i fan a iscriversi al canale Twitch “VivaElFutbolReal”, per poi rivelare la data zero, che a differenza di quanto annunciato in precedenza, anticiperà l’inizio della Serie A. La prima live andrà, infatti, in onda tra pochissimi giorni, lunedì 29 luglio.

La stoccata di Cassano e la sorpresa

Ma il video è occasione anche per rifilare l’ennesima stoccata ai ‘soliti noti’. Cassano prende, infatti, la parola e non le manda certo a dire: “E, soprattutto, si vola! E facciamo il c**o a tutti, vi veniamo a prendere!“. La didascalia che accompagna il breve filmato annuncia per lunedì “una sorpresa“, difficile, però provare a ipotizzare di che cosa possa trattarsi.

Il piano editoriale

Dopo l’antipasto del 29, comunque, a partire dal prossimo 19 agosto, le dirette saranno almeno due a settimana portando contenuti, ma anche esclusive on demand, su praticamente tutte le piattaforme social, sfruttandone al meglio le peculiarità. Come riportato da Calcio&Finanza nuovo progetto dei tre ex calciatori avrà come editore e raccolta pubblicitaria Dorvan, newco fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada, ex AdPlay ora controllata dal 2022 dall’olandese Azerion.