Raisport, Volpi spiega la scelta di Adani per l’Italia e annuncia le novità del palinsesto

Lele Adani promosso a commentatore della Nazionale, l’addio di 90° Minuto al pomeriggio della domenica e l’ufficialità dello slittamento del Festival di Sanremo a causa della Coppa Italia: queste le novità legate allo sport emerse durante la conferenza stampa dei palinsesti Rai e RaiSport per la stagione 2024/25.

RaiSport, Adani seconda voce dell’Italia

Daniele Adani è stato ufficialmente promosso a seconda voce accanto ad Alberto Rimedio nelle telecronache dell’Italia sulla Rai. A dare la notizia è stato il direttore di RaiSport Jacopo Volpi, che ha anche annunciato di essere alla ricerca di nuovi commentatori per le trasmissioni sportive della tv di Stato. “La nostra ricerca è su qualcuno che abbia smesso di giocare da meno tempo – le parole di Volpi -. Quanto alla Nazionale, mi sono preso la briga dopo 6 anni con Antonio Di Gennaro di metterci Adani. Ringrazio Di Gennaro che rimarrà nella famiglia Rai fino a che lo vorrà, abbiamo già pensato a dei nuovi ruoli per lui. Credo che la coppia Rimedio-Adani possa dare soddisfazioni in futuro e raccontare presto qualche vittoria degli azzurri”.

Rai, 90° Minuto lascia la domenica: in onda sabato e lunedì

L’altra grande notizia sul calcio e la Rai riguarda 90° Minuto, storica trasmissione che non andrà più in onda la domenica, sdoppiandosi in due appuntamenti su Rai2: 90° Minuto Sabato e 90° Minuto Lunedì, Volpi ha spiegato di non aver ancora scelto i conduttori (Paola Ferrari e Marco Mazzocchi sono i candidati). Simona Rolandi resterà invece alla guida della Domenica Sportiva, che continuerà ad andare in onda la domenica sera alle ore 22:45 con la squadra composta da Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Rimedio e Adani. Nel pomeriggio della domenica spazio a RaiSport Live, rubrica che darà spazio non solo al calcio ma a tutte le discipline sportive.

La Rai conferma lo slittamento di Sanremo per la Coppa Italia

Il calcio sposta Sanremo. Come già anticipato nei giorni scorsi, alla fine la Rai s’è vista costretta a far slittare il Festival di Sanremo, dopo che la Lega Calcio aveva fissato proprio nella settimana della gara canora dell’Ariston le date dei quarti di finale di Coppa Italia. L’ufficialità della notizia è arrivata oggi, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/25: il Festival di Sanremo 2025 si terrà dall’11 al 15 febbraio, ovvero la settimana seguente a quella originariamente programmata. I quarti di Coppa Italia, i cui diritti tv appartengono a Mediaset, sono in calendario il 4 e il 6 febbraio.

Coppa Italia-Sanremo, la Rai accusa la Lega Calcio

A dare la notizia dello slittamento del Festival è stato l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, che non ha nascosto un certo fastidio nei confronti della Lega Calcio. “Sarà un Festival straordinario, godendoci anche il calcio per chi è appassionato – ha dichiarato il dirigente Rai – lo spostamento è figlio dell’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere la Coppa Italia in contrapposizione con Sanremo”.