Adani, Cassano e Ventola pronti a tornare: rivelata la data ufficiale della nuova Bobo TV

Chiuso il capitolo con Vieri, il trio di ex calciatori è pronto a ripartire con un programma tutto nuovo. Ancora da scoprire il titolo del progetto, ma ora c'è una data ufficiale d'inizio

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, il nuovo progetto di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola ha una data ufficiale di debutto. I tre sarebbero, infatti, ormai pronti a lanciare il nuovo programma nato e ideato dopo il “divorzio” da Christian Vieri e dalla Bobo TV, che li ha visti, odiati o apprezzati, comunque grandi protagonisti del web.

Nuova Bobo Tv, ecco quando inizia

Chiusa non certo senza strascichi polemici l’avventura della Bobo TV accanto a Christian Vieri, Adani, Cassano e Ventola si apprestano a inaugurare il nuovo progetto che, come già annunciato dai tre in tempi non sospetti si pone l’obiettivo di “togliere anche le 22 visualizzazioni che ha” al canale Twitch dell’ormai “ex socio”.

Così, nelle ultime ore, nel corso di un evento sul padel organizzato a Catania, il trio ha rivelato finalmente la data ufficiale dell’avvio delle trasmissioni. Come riportato da Calcio&Finanza, Adani ha, infatti, spiegato: “Abbiamo creato una struttura seria. In maniera più ufficiale inizierà dalla prima giornata del prossimo campionato, ci troverete su tutte le piattaforme e quando cominceremo non ci fermeremo più“.

Mistero sul titolo del nuovo progetto di Adani, Cassano e Ventola

Ancora avvolto nel mistero il titolo della nuova Bobo TV, ma come rivelato dallo stesso Lele Adani, che non si è mai tirato indietro nel commentare e fornire dettagli circa lo strappo con Vieri, di base il format dovrebbe ricalcare pressoché il medesimo proposto dalla seguitissima trasmissione andata in onda in sodalizio tra i quattro ex calciatori per oltre quattro anni su Twitch.

Sull’idea alle spalle della nuova trasmissione, che verrà lanciata con molta probabilità proprio sulla “piattaforma viola” e su YouTube, Adani ha aggiunto: “Ci siamo sempre confrontati su tutto, mettendo davanti il sentimento. Da sei mesi questa cosa l’abbiamo difesa anche nel silenzio, che è molto più difficile… abbiamo aspettato il momento giusto per rimetterci insieme”.

Cassano senza freni

Decisamente più sopra le righe, Antonio Cassano che ha parlato senza mezzi termini: “Da questa sera inizia un nuovo percorso. Sono contento che sono con i miei amici fraterni per iniziare una roba pazzesca e sono convinto che faremo il c**o a tutti perché la gente vuole sentire quello che diciamo noi in maniera libera. Non abbiamo il capo che decide, non siamo contro o a favore di nessuno, siamo solo a favore del pallone“.