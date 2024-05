Euro2024: Colpo della Rai, preso opinionista Dazn in prestito ed ecco come intende trattenere Adani

In vista della kermesse in Germania la tv pubblica avrebbe già ingaggiato Stramaccioni come seconda voce: aveva già commentato i Mondiali in Qatar

Fino a due settimane fa era uno dei nomi cui aveva pensato l’Udinese per sostituire Cioffi, prima che la scelta cadesse su Fabio Cannavaro, ma Andrea Stramaccioni avrebbe comunque già trovato un altro ingaggio. Stando a quanto risulta a Tvblog, l’ex allenatore dell’Inter sarà nella squadra di RaiSport che seguirà gli europei di calcio, al via in Germania venerdì 14 giugno.

RAI, Stramaccioni seconda voce agli Europei

Stramaccioni, che da gennaio 2023 è sotto contratto con Dazn, sarà una delle seconde voci coinvolte nelle telecronache Rai delle partite del torneo (non quelle della Nazionale, che saranno curate da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro). Si tratta del ritorno nel team della testata sportiva della tv pubblica: aveva già commentato gli ultimi Mondiali in Qatar, risultando una vera e propria rivelazione ed aveva svolto il ruolo di seconda voce anche alle finali di Nations League del 2023 e agli Europei Under 21 dello stesso anno.

Rai, le voci dell’Italia saranno Rimedio e Di Gennaro

Le partite degli azzurri (la prima in calendario è sabato 15 giugno, alle ore 21.00, contro l’Albania) saranno trasmesse in diretta su Rai1 con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Tiziana Alla. Il presentation studio sarà affidato ad Alessandro Antinelli con Lele Adani.

La Rai vuol trattenere Adani

Resta invece ancora incerto il futuro proprio di Lele Adani, tentato dall’offerta di Dazn. RaiSport però non intende rimanere con le mani in mano e tenterà di trattenerlo e di valorizzarlo ancor di più: il progetto è di promuoverlo come seconda voce delle telecronache delle gare dell’Italia, da settembre in poi (quando inizieranno le qualificazioni ai prossimi Mondiali). Starà ad Adani decidere se continuare in Rai dove lavora ormai da quasi tre anni dopo il polemico addio da Sky o se accettare l’offerta della piattaforma di streaming.

Marco Mazzocchi a Notti europee

Sempre Tvblog rivela altre mosse della Rai per Euro 2024: in seconda serata tutti i giorni per la durata della kermesse su Rai1 andrà in onda Notti europee con Marco Mazzocchi conduttore. Nel cast fisso anche Valeria Ciardiello. Tra gli opinionisti gli ex calciatori Marco Tardelli, Sebino Nela, Ubaldo Righetti, Fulvio Collovati e Bruno Giordano. Le partite serali saranno proposte in diretta su RAI 1, mentre quelle pomeridiane andranno su Rai 2. Sulla rete ammiraglia anche i quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.