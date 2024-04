Serie A, al via il mercato della TV: Borghi verso Sky, Adani dalla Rai a Dazn e i social lo vogliono con Pardo

Con il campionato che si avvia verso la fine, cominciano anche le grandi manovre in ambito televisivo: Stefano Borghi potrebbe approdare a Sky, mentre Dazn sogna di strappare Adani alla Rai

L’anticipazione arriva da un sito molto attendibile come TvBlog e proietta la serie A e il calcio verso la prossima stagione. Tra un po’ sarà tempo di calciomercato, di grandi trattative e possibili rivoluzioni all’interno delle rose, ma per raccontare la serie A, la Champions League e tutte le competizioni europee anche le televisioni che raccontano il calcio cominciano le grandi manovre.

Borghi verso Sky

Il sito TvBlog annuncia in un articolo firmato da Massimo Falcioni, quelli che potrebbe essere i cambiamenti in vista della prossima stagione e forse anche in ottica Euro 2024. Il primo passaggio, stando a questa anticipazioni, riguarda Stefano Borghi che sarebbe a un passo dal lasciare Dazn per approdare a Sky. Il telecronista e giornalista, classe 1982, è una delle voci più apprezzate nel panorama calcistico soprattutto per la sua grande conoscenza del calcio internazionale, spagnolo e sudamericano in particolare. Secondo TvBlog, l’annuncio potrebbe essere imminente con Borghi che potrebbe entrare nei ranghi Sky già a partire dagli Europei 2024 e dunque cominciare subito la sua nuova avventura.

Lele Adani da Rai a Dazn

Un altro annuncio che potrebbe essere clamoroso riguarda Daniele Adani. L’ex difensore è diventato uno degli opinionisti più seguiti nel mondo del calcio, prima con la sua avventura a Sky e poi con la fortunatissima BoboTv (esperienza che però non si è conclusa nel migliore dei modi). Adani ora potrebbe decidere di lasciare la Rai con cui ha collaborato nell’ultima stagione anche alla Domenica Sportiva, e diventare la seconda voce nelle telecronache della serie A e non solo. Si tratterebbe di un ritorno importante dopo l’addio piuttosto polemico con Sky.

Adani: i social lo sognano in coppia con Pardo

Se il calciomercato è uno degli argomenti preferiti dai tifosi, anche i movimenti nel mondo della televisione non sono da meno. E il nome di Daniele Adani è sicuramente uno di quelli che suscita le reazioni più forti. Gli appassionati di calcio già pregustano l’accoppiata con un’altra delle voci più significative, quella di Pierluigi Pardo che a Dazn racconta le partite più importanti della giornata calcistica. Ma anche Stefano Borghi ha tantissimi estimatori con la possibilità che nella prossima stagione possa raccontare anche le gare di Champions League.