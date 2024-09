Juventus, idea Osimhen per il dopo Vlahovic: per i media inglesi bianconeri concorrenti del Chelsea

Il centravanti nigeriano di proprietà del Napoli sarebbe in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli per la prossima stagione: prima, però, va ceduto il serbo

Victor Osimhen con la maglia della Juventus: questa l’idea che starebbe cullando segretamente Cristiano Giuntoli per la prossima stagione. L’indiscrezione circola già da ieri, ma oggi i media inglesi hanno rilanciato: la Juve sarebbe la vera concorrente del Chelsea nella corsa all’attaccante di proprietà del Napoli.

Il Galatasaray fa muro su Osimhen

Attraverso il suo vicepresidente Ibrahim Hatipoglu Galatasaray ha smentito categoricamente che Victor Osimhen possa lasciare il club di Istanbul a gennaio: l’accordo col Napoli è di un prestito annuale e lo stesso giocatore non pare interessato a cambiare squadra a stagione in corso. A giugno, quando Osimhen farà ritorno al Napoli, tutto può però succedere, anche perché il nigeriano non rientra più nel progetto tecnico costruito attorno ad Antonio Conte.

Juventus, idea Osimhen: pronta la battaglia col Chelsea

In questo contesto potrebbe inserirsi la Juventus: Cristiano Giuntoli sogna infatti di portare il nigeriano in bianconero. Di questo interessamento della Juventus aveva parlato ieri il giornalista Paolo Paganini in un tweet, indicando Osimhen e Jonathan David come gli obiettivi di Giuntoli. Oggi arrivano conferme in tal senso da Rudy Galetti, firma del britannico TeamTalk, che indica la Juventus come la principale concorrente del Chelsea nella corsa a Osimhen.

Juventus, Osimhen solo se parte Vlahovic

Naturalmente, per poter arrivare a Osimhen la Juventus deve superare due ostacoli. Il primo, probabilmente quello meno complicato da superare, riguarda la cessione di Dusan Vlahovic: il serbo guadagna più del nigeriano in questo momento – 12 milioni di euro l’anno contro i 10 di Osimhen – ed è impossibile per la Juve immaginare un futuro con due giocatori nello stesso ruolo con ingaggi di tale entità. L’idea Osimhen, pertanto, fa parte delle soluzioni per il post-Vlahovic.

Juventus, l’ostacolo Napoli per arrivare a Osimhen

L’altro ostacolo, quello più arduo da affrontare, riguarderebbe l’eventuale resistenza del Napoli. Attualmente il contratto con scadenza 2026 presenta una clausola rescissoria da 130 milioni di euro valida solo per l’estero, ma nei prossimi mesi il club partenopeo e Osimhen dovrebbero firmare un nuovo accordo per rinviare la scadenza al 2027, abbassando la clausola a 70-80 milioni di euro. Se anche questa fosse valida solo per l’estero, Giuntoli non avrebbe altra scelta che corteggiare Aurelio De Laurentiis per convincerlo a cedere Osimhen alla Juventus.