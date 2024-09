Mertens fa piangere Mourinho, Osimhen già brilla, il Galatasaray prende in giro lo Special One che s’infuria

Il tecnico portoghese perde la partita e pure le staffe a causa di uno sfottò social del club rivale. Determinanti tra i giallorossi i due ex Napoli

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Super Lig turca non è mai stata così appassionante come quest’anno. Merito ai tanti volti noti che ne fanno parte: da Victor Osimhen a José Mourinho passando per l’altro ex napoletano Dries Mertens. Ecco proprio loro ieri hanno dato vita a un memorabile Fenerbahce-Galatasaray terminato 3-1 per i giallorossi. Non il risultato ideale, dunque, per lo Special One al quale non è bastato il sigillo di Dzeko per cavare un ragno dal buco.

Primo tempo e pratica già chiusa

La partita ha preso una piega netta già nel primo tempo con l’autorete di Livakovic propiziata da un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Torreira. 8 minuti dopo è Dries Mertens a condannare definitivamente il Fenerbahce prima del tris che arriva ad inizio ripresa con Gabriel Sara. A nulla è servito ai padroni di casa il gol di Edin Dzeko su calcio di rigore al 63esimo minuto.

Osimhen, primato e punteggio pieno per il Gala

Nel Galatasaray ottima prova anche di Victor Osimhen che rimane a secco ma gioca per la squadra. Il nigeriano resta in campo per tutti e 90 i minuti, fa un assist decisivo ed è ormai già un punto di riferimento per il tecnico Okan Buruk, in attesa naturalmente del pierno recupero di Icardi che era in panchina. La classifica in questo momento vede i Leoni al comando a punteggio pieno col Fenerbahce già in ritardo di cinque lunghezze. Se non è fuga poco ci manca.

Sfottò social a Mourinho dai rivali. La rabbia del portoghese

E’ uno José Mourinho attapirato quello che torna a casa dopo il ko interno con il Galatasaray. Lo Special One aveva caricato alla sua maniera il big match alla vigilia, senza però ottenere il risultato sperato. Ma oltre il danno c’è la beffa con lo sfottò social del Galatasaray: sul profilo ufficial Instagram del club turco è stata pubblicata la foto di un libro fake scritto dal tecnico portoghese dal titolo? “The criyng one“. Un giornalista durante la conferenza post-gara glielo ha mostrato ottenendo la reazione piccata da parte dell’ex condottiero di Inter e Roma: “Sei serio o stai scherzando? Sei sicuro di essere un giornalista?”, ha detto prima di lasciare la sala stampa.