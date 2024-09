Icardi accoglie Osimhen al Galatasaray con un post criptico: il messaggio di Maurito scuote il web

L'ingaggio di Osimhen ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Galatasaray. Ma non tutti sembrano aver preso bene l'arrivo dell'ex Napoli: ecco cosa ha fatto Icardi.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Istanbul è letteralmente impazzita per l’arrivo a sorpresa di Victor Osimhen. Inimmaginabile fino a qualche giorno prima ipotizzare il centravanti del Napoli con la maglia del Galatasaray, eppure è successo. I tifosi gli hanno tributato un’accoglienza da re, ma non tutti contenti sembrano entusiasti dell’operazione. Almeno è ciò che s’intuisce dal post criptico di Mauro Icardi.

Galatasaray, la reazione di Icardi all’arrivo di Osimhen

Il rumore – nel vero senso della parola – provocato dal ciclone Osimhen ha fatto storcere il naso al compagno di squadra Icardi, che non sta attraversando un periodo sereno. La definitiva rottura con la moglie Wanda Nara, l’eliminazione del Galatasaray al playoff di Champions che ha fatto retrocedere la squadra turca in Europa League, l’infortunio che lo costringerà ai box per circa un mese e, infine, l’ingaggio di uno dei centravanti più forti in circolazione: ecco probabilmente i motivi che hanno spinto l’argentino a invocare il silenzio a mezzo social.

Il post di Icardi che ha scosso il web: ecco perché

Icardi non è mai stato messo in discussione da quando è approdato in Turchia. Del resto, ha sempre segnato gol a raffica. Certo è, però, che un calciatore del calibro di Osimhen, per cui dopo la storica stagione dello scudetto De Laurentiis aveva rifiutato cifre folli blindandolo con una clausola rescissoria (rivelatasi una gabbia) da 130 milioni di euro, può far saltare il banco, sovvertire le gerarchie. Ecco, dunque, che l’ex attaccante dell’Inter ha scritto su Instagram: “Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione” con tanto di sua foto d’accompagnamento a mo’ di leone. Una stoccata a Osimhen? Chissà.

Perché Icardi non deve temere Osimhen, almeno per ora

Avere due punte di questo spessore è senza dubbio un lusso, soprattutto per un club che neppure disputa la Champions League. Un lusso sì, ma anche una potenziale bomba a orologeria. Lo ricorda un antico proverbio sempre attuale: due galli in un pollaio non stanno mai bene. Per evitare frizioni prim’ancora dell’inizio dell’avventura di Osimhen al Galatasaray, l’allenatore Okan Buruk ha già fatto sapere che, non appena Icardi tornerà a disposizione, si cambierà sistema di gioco. Il 4-2-3-1 lascerà spazio al 3-5-2 con il leone argentino e l’aquila nigeriana a guidare l’attacco della squadra turca più titolata.