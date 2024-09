Galatasaray: Osimhen prende il 45 di Balotelli, SuperMario mostra il regalo speciale avuto

Il bomber nigeriano appena sbarcato in Turchia è grande amico dell'ex Inter e lascia il numero 9 ad Icardi, il messaggio su Instagram dell'attaccante

In giornata dovrebbe arrivare anche il tweet ufficiale del Napoli ma è tutto fatto: Victor Osimhen è del Galatasaray e va ad aggiungersi a un folto reparto offensivo che comprende Icardi, Mertens, Ziyech, Batshuayi, Akturkoglu, Yilmaz e Akgun. Il bomber nigeriano è stato accolto come una star a Istanbul e verrà presentato appena ci sarà l’ufficialità.

Come il tecnico del Galatasaray ha convinto Osimhen

Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, ha spiegato come è riuscito a convincere Osimhen: “Ho fatto una videochiamata con il giocatore e si è convinto. Per lui era molto emozionante venire al Galatasaray. ‘Una simile opportunità non può essere persa’ ha detto. Avevo già da tempo l’idea di giocare con le due punte”.

Osimhen sceglie il 45 di Balotelli

L’ex azzurro ha scelto già il suo numero di maglia: non il 9, quello che ha indossato a Napoli, ma il numero 45. Una decisione non casuale. Il motivo è chiaro. Il 45, infatti, è il numero storico del suo amico Mario Balotelli. Amico che Osimhen non incontrerà in Süper Lig dopo l’addio all’Adana Demirspor. L’ex attaccante di Inter e Milan è stato vicino alla squadra brasiliana del Corinthians ma è ancora svincolato, ora in pole position su di lui ci sono Palermo (città dove è nato) e San Diego (società di MLS).

I due attaccanti l’ultima volta hanno giocato contro nell’estate 2022, in amichevole a Castel di Sangro, prima dello scudetto del Napoli. Allora parole di stima di Balotelli per il centravanti azzurro che sarebbe poi diventato capocannoniere della Serie A e grande protagonista per la cavalcata del Napoli. Osimhen col 45, dunque, anche perché il 9 è occupato: lo ha già Icardi. Il suo futuro partner d’attacco, ora infortunato, come confermato dall’allenatore del Galatasaray.

Il regalo per Balotelli

Proprio Balotelli ha postato un video su Instagram in cui ringrazia per un regalo particolare che ha ricevuto. L’attaccante si filma dall’auto e dice: “Ho appena finito in palestra, questo è sudore non è acqua scura, volevo dirvi che le figlie del mio preparatore Stefano Mazzoldi mi hanno fatto un regalo e volevo condividerlo con voi per dire che queste sono le felicità della vita sinceramente” e ha mostrato un disegno con i pastelli che raffigura Supermario con la maglia 45. Quella che indosserà anche Osimhen in Turchia.