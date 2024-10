Juventus, dopo ko Bremer e Milik caccia agli svincolati: ecco chi è su piazza e per gennaio c’è Kiwior

La coperta bianconera è diventata ancora più corta dopo l'infortunio del brasiliano e il nuovo ko del polacco: tutte le idee per rinforzare l'organico

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Se la coperta della Juventus era già corta in alcuni ruoli (vedi vice Vlahovic), l’infortunio di Bremer complica tremendamente i piani dei bianconeri. Che guardano con interesse agli svincolati e già pensano al mercato di gennaio.

Juve, uno svincolato per sostituire Bremer? Ecco chi c’è

Visto che Bremer, assoluto leader della difesa di Thiago Motta, rientrerà solo tra sei mesi dopo il brutto infortunio rimediato in Champions League contro il Lipsia, la Signora ha necessità di guardarsi intorno per rimpolpare il pacchetto arretrato. Tra i giocatori senza contratto, il nome che più stuzzica la fantasia del popolo juventino è senza alcun dubbio quello di Sergio Ramos. Il 38enne centrale goleador (sette i sigilli tra le varie competizioni nell’ultima stagione col Siviglia) ha vinto tutto in carriera: per esperienza darebbe sicuramente un contributo rilevante alla causa. L’ex Liverpool Matip, invece, non gioca da quasi un anno per via della rottura del crociato: sarebbe un rischio. Infine Kjaer, che, terminata l’esperienza col Milan, è in cerca di un nuovo club. Ma anche il danese non offre garanzie dal punto di vista della tenuta fisica.

La soluzione interna e l’idea Kiwior per gennaio

L’ipotesi più probabile è che la Juventus decida di aspettaio gennaio per intervenire sulla batteria difensiva. Dunque, spazio a Kalulu, tra i migliori in questo primo scorso di stagione, al fianco di Gatti. Potrebbe di riflesso aumentare il minutaggio di Danilo, ex capitano finito ai margini. E anche quello degli esterni Cabal e Savona. Giuntoli ha un’idea per gennaio: provare a ingaggiare Kiwior, difensore che nell’Arsenal non trova più spazio e che Thiago Motta ha già allenato ai tempi dello Spezia.

Caccia al vice Vlahovic: le possibilità del mercato

Milik è stato costretto a operarsi di nuovo per i guai al menisco che, ormai, lo tormentano da tempo. Se il suo recupero procederà senza intoppi, l’attaccante polacco non rientrerà prima di dicembre o gennaio. Al tecnico italo-brasiliano un’alternativa a Vlahovic serve eccome. Tra gli svincolati, ci sono sì giocatori esperti, ma forse nessuno davvero convincente. Da Balotelli a Choupo-Moting, passando per Mariano Diaz, Maxi Gomez e Ben Yedder: questi i nomi più accattivanti. Giuntoli pescherà tra i calciatori in attesa di una chiamata per rimettersi in carreggiata oppure attenderà la riapertura del mercato per una soluzione low cost?