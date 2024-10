Juventus, tegola Bremer: Nico Gonzalez torna per l’Inter? I tempi di recupero e le alternative di Thiago Motta

Brutte notizie per la Juventus dall'esito degli esami per Bremer e Nico Gonzalez, con il primo che rischia di saltare quasi tutto il resto della stagione: ma Thiago Motta ha già pronte le alternative

Arrivano brutte notizie per la Juventus dall’infermeria. Il club bianconero ha comunicato che Gleison Bremer – uscito in lacrime durante la sfida al Lipsia di mercoledì 2 ottobre – ha accusato una lesione del legamento crociato anteriore, infortunio per cui sarà sottoposto a un intervento chirurgico e che rischia di tenerlo lontano dai campi per i prossimi sette mesi.

Meno gravi invece le condizioni di Nico Gonzalez – anch’egli uscito per infortunio nel corso del match di Champions League contro la compagine tedesca -, che dovrebbe rimanere ai box per circa tre settimane per una lesione di basso grado al retto femorale.

Il comunicato della Juventus

Nonostante la vittoria in trasferta sul campo del Lipsia, la Juventus ha poco da sorridere oggi. Durante i primi 12’ della sfida di Champions Thiago Motta è stato obbligato infatti a sostituire Gleison Bremer e Nico Gonzalez – vittime di due infortuni a distanza ravvicinata, con il primo che ha abbandonato il campo in lacrime – facendo scattare l’allarme in casa bianconera.

Allarme che – purtroppo – è diventato realtà da quanto si evince dal comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale: “Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

Lungo stop per Bremer

La notizia peggiore è ovviamente quella riguardante Bremer. La lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, per il quale verrà operato, rischia infatti di tenerlo fuori dal campo per i prossimi 7 mesi, praticamente per tutto il resto della stagione considerando anche il graduale reinserimento in squadra.

Bremer ha poi pubblicato su Instagram un messaggio nel quale ha commentato il triste esito degli esami: “Difficile trovare le parole in questo momento così difficile, purtroppo il risultato degli esami è stato il peggiore. È una sfida che voglio affrontare con la stessa motivazione di sempre, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e tornare più forte. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus Sempre insieme a voi”.

Quanto starà fuori Nico

Stop nettamente inferiore invece per Nico Gonzalez. La lesione del retto femorale dovrebbe tenere ai box l’esterno argentino per circa tre settimane, che – vista anche la pausa Nazionali – lo porterebbero a saltare i prossimi tre impegni della Juventus, ovvero Cagliari e Lazio in Serie A e Stoccarda in Champions League, e tornare a disposizione per il big match contro l’Inter in programma il 27 ottobre.

Chi al loro posto?

Thiago Motta dovrà dunque rinunciare ai due giocatori ma ha già pronti i sostituti. Al posto di Bremer è probabile che verranno impiegati Pierre Kalulu – autore di un’ottima prestazione contro il Lipsia – o il capitano Danilo.

Mentre per quanto riguarda Nico il sostituto naturale è Sergio Conceição, che si è già messo in mostra con due gol – compreso quello decisivo contro la squadra tedesca – nei pochi minuti concessigli dall’allenatore bianconero e proverà a sfruttare l’assenza dell’argentino per scalare le gerarchie.