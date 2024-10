Lipsia-Juventus: Letexier fa arrabbiare anche Capello, sui social la polemica dei tifosi bianconeri

La Juventus sbanca Lipsia e centra la sua seconda vittoria in Champions, ma l'arbitraggio di Letexier scontenta tutti: da Motta a Capello. E tra i tifosi c'è chi grida al complotto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Più forte di tutto, la Juventus. Degli infortuni. Dell’inferiorità numerica. E anche delle decisioni dell’arbitro Letexier, che hanno fatto infuriare Thiago Motta. A Lipsia è arrivata la seconda vittoria in Champions in altrettante partite, ma sui social ancora si discute della direzione di gara del fischietto francese, bocciato pure da Fabio Capello.

Lipsia-Juventus 2-3, bocciato il francese Letexier

Premessa: giusta l’espulsione di Di Gregorio (corretta con OFR) e giusto anche il rigore concesso al Lipsia per fallo di mano di Douglas Luiz. Detto ciò, alla Juventus manca un penalty netto su Vlahovic nel primo tempo e c’è un intervento di Letexier che sta facendo il giro dei social.

Koopmeiners supera un avversario che cade: l’arbitro vede un contatto inesistente fermando l’olandese che avrebbe potuto involarsi verso la porta della squadra tedesca.

Thiago Motta e Capello sbottano per il maxi-recupero

La goccia che ha fatto traboccare il vaso al momento della segnalazione del tempo di recupero. Quando il tabellone luminoso alzato dal quarto uomo ha indicato i 9 minuti di extra-time, Thiago Motta, generalmente mai eccessivo, ha reagito stizzito facendo – incredulo – il gesto del 9 con le mani.

Lo stesso Fabio Capello, opinionista Sky, ha stroncato Letexier. Nel post partita l’ex allenatore della Juventus ha attaccato il direttore di gara transalpino: “Mi devono spiegare come si può far continuare a giocare dopo un recupero di nove minuti”. Nonostante l’uomo in meno per il rosso a Di Gregorio e un arbitraggio da dimenticare, la Signora ha comunque sbancato l’arena del Lipsia centrando così la sua seconda vittoria in questa rinnovata Champions formato XXL.

Juventus, tifosi inferociti sui social per l’arbitraggio

I tifosi bianconeri hanno letteralmente invaso i social: tutti contro Letexier. “Quasi 20 minuti di partita in più (7 pt + 9 st), rigore non fischiato a Vlahovic, la punizione fischiata a Koopmeiners dalla quale scaturisce l’azione del 2º gol del Lipsia… peggiore in campo Letexier” sentenzia Rocco su X. “Arbitraggio disastroso” rincara Gianluca.

“È meglio che cambi lavoro. Fare l’arbitro non è sicuramente nelle sue corde” sostiene Francesco. E c’è chi ci vede dietro un complotto per gli screzi Ceferin-Agnelli in merito alla Superlega. “La Juve sistematicamente da circa quattro anni ha sempre questi trattamenti arbitrali” scrive un tifoso. “Ordini dall’alto” chiosa Gio.