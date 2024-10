SONDAGGIO - Juventus, Bremer out per sei mesi, chi è il giocatore giusto per Thiago Motta?

I nomi caldi per l'undici studiato dal tecnico ex Bologna che si trova privo del pilastro della difesa bianconera, dopo il ko subito durante Lipsia-Juventus di Champions

Le soluzioni tattiche a disposizione di Thiago Motta, consapevole delle conseguenze che potrebbe comportare l’infortunio occorso a Gleison Bremer, non sono infinite. Per quanto creativo, duttile e preparato l’allenatore della Juventus non può offrire la medesima versatibilità che Bremer ha proposto, quale autentico generatore automatico di opportunità. Insomma, si deve ricorrere al mercato per non scivolare in errori e insicurezze. Fino al 6° minuto di Lipsia-Juventus, d’altronde, Bremer era stato l’unico giocatore sempre presente in campo ritenuto da Motta un autentico pilastro del reparto difensivo. Chi può dunque sostituirlo? Soluzione interna?

Non tutto si può risolvere dentro casa Juve. E Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di guardare a difensori di esperienza svincolati, liberi sul mercato e attratti dalla società e dal progetto. Con qualche pallino come il difensore dell’Arsenal Kiwior che non trova spazio.