Juventus, Motta senza Koopmeiners e altri 5 titolari: ecco chi giocherà con la Lazio

Bianconeri incerottati al rientro dopo la pausa per le nazionali: sei assenti, Koopmeiners ha ancora dolore, esami strumentali per McKennie

Milik, Bremer e Nico Gonzalez, e poi ancora Koopmeiners e McKennie, infine lo squalificato Conceiçao: sei assenze pesanti per Thiago Motta per il match contro la Lazio in programma sabato sera. Un bel problema per il tecnico bianconero che ha gli uomini contati per l’anticipo di A.

Thiago Motta in emergenza, Koopmeiners si arrende?

Da quando siede sulla panchina della Juventus, questa è la prima vera emergenza da affrontare per Thiago Motta, ritrovatosi senza sei pedine alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.

Perso Bremer, operato a Lione al ginocchio, praticamente per tutta la stagione, il tecnico bianconero deve fare i conti con l’incertezza riguardo le condizioni fisiche di Teun Koopmeiners, che a Lipsia ha rimediato la frattura scomposta della seconda costola anteriore destra.

L’olandese ha stretto i denti per terminare la gara di Champions League e per essere in campo contro il Cagliari, ma il dolore persiste e le possibilità di vederlo contro la Lazio sono ridotte al lumicino. Inoltre sarebbe in dubbio anche per il match di Champions contro lo Stoccarda. Potrebbe rientrare a San Siro contro l’Inter o addirittura per Juventus-Parma del 30 ottobre.

Nico Gonzalez e McKennie, come stanno

Ai forfait di Bremer e Koopmeiners si aggiungono quelli di Nico Gonzalez e Weston McKennie. L’ex fiorentino, uscito al 12′ del primo tempo del confronto con il Lipsia, non si è ancora ripreso dalla lesione muscolare accusata il 2 ottobre: assenze sicure contro la Lazio e a Stoccarda, proverà a recuperare in tempo per l’Inter o per il Parma.

Preoccupa anche McKennie, che ha lasciato anzitempo il ritiro degli USA, tenuto fuori dalla lista dei convocati per l’amichevole contro Panama. Il commissario tecnico statunitense Mauricio Pochettino, nel rispondere alle domande sul mancato utilizzo del centrocampista, ha parlato di “lieve infortunio”.

In realtà l’acciacco muscolare potrebbe rivelarsi più grave del previsto: domani mattina McKennie si sottoporrà a esami strumentali presso lo JMedical per chiarire le sue condizioni di salute.

Ai quattro infortunati e sicuri assenti (c’è solo un dubbio su McKennie), senza dimenticare il lungodegente Milik, si aggiunge lo squalificato Conceiçao, espulso contro il Cagliari per somma di ammonizioni (la seconda per simulazione, per una caduta in area di rigore).

Juventus-Lazio, la probabile formazione bianconera

Contro la Lazio, Thiago Motta dovrebbe poter contare su Timothy Weah, che ha saltato gli impegni con la nazionale statunitense a causa di un problema alla caviglia, ormai risolto.

Partirà probabilmente dalla panchina, con Cambiaso e Yildiz favoriti. La trequarti dovrebbe essere completata da Fagioli (il riferimento offensivo è ovviamente Vlahovic), mentre Douglas Luiz avrà una chance da titolare in mediana, accanto a Locatelli. In difesa più Savona che Danilo a destra, Cabal sul fronte opposto e Gatti con Kalulu davanti a Di Gregorio.