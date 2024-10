Juventus, Skriniar infelice al Psg: dalle parole del difensore una speranza per i bianconeri

Nel ritiro della Slovacchia l’ex centrale dell’Inter s’è lamentato per il poco spazio datogli da Luis Enrique: un messaggio a Giuntoli in vista del calciomercato di gennaio?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dal ritiro della Slovacchia Milan Skriniar manda un messaggio alla Juventus: il difensore ex Inter è infelice al Psg, dove viene poco considerato da Luis Enrique, e pare pronto a cambiare aria. Ora tocca a Giuntoli agire per portarlo in bianconero a gennaio.

Juventus, Skriniar infelice al Psg

Da quando la Juventus ha perso Bremer per infortunio sono diversi i nomi di difensori centrali che sono stati accostati ai bianconeri in vista del mercato di gennaio: chi accende di più la fantasia dei tifosi è sicuramente Milan Skriniar, centrale che ha lasciato l’Inter e la Serie A nell’estate del 2023, quando era entrato nel ristretto gruppo di top player della difesa a livello europeo.

Al Psg Skriniar non ha trovato però molto spazio, specie dopo l’arrivo di Luis Enrique: una condizione che non piace al difensore, come confermato dalle parole pronunciate oggi dal ritiro della Slovacchia.

Skriniar, lo sfogo dal ritiro della Slovacchia

“La situazione è quella che è e non sono certo felice”, ha dichiarato Skriniar alla stampa slovacca, rendendo esplicita una situazione che era comunque evidente sin dall’inizio della stagione. Luis Enrique ha deciso di affidarsi alla coppia di centrali composta da Marquinhos e Pacho, per il 29enne slovacco finora soltanto 2 presenze in Ligue 1, di cui una sola da titolare (contro il Brest lo scorso 14 settembre)”.

Skriniar, parole da professionista su Luis Enrique

Skriniar, comunque, non va allo scontro con Luis Enrique e il Psg, confermandosi un professionista. “L’unica cosa su cui posso influire è che continuerò ad allenarmi bene e lavorare sodo – ha aggiunto il difensore – . Se ne ho parlato con Luis Enrique? No, perché lui non parla di queste cose. Certo, mi piacerebbe avere più opportunità, ma rispetto le decisioni dell’allenatore. Sto cercando di lottare per guadagnarmi una chance. Aspetterò la mia occasione”.

Juventus-Skriniar, un’opportunità a gennaio

Se l’occasione non dovesse arrivare entro gennaio, allora Skriniar potrebbe decidere di fare le valigie. E la Juventus sfruttare la volontà del giocatore per fare leva sul Psg e provare a portare il difensore alla corte di Thiago Motta.

Certo l’accordo con i francesi non sarà facile da trovare: Skriniar ha un contratto con scadenza nel 2028 a 9 milioni di euro l’anno, troppo per i bianconeri. Ma la volontà di lasciare Parigi da parte del giocatore e l’eventuale forcing della Juventus potrebbero cambiare le carte in tavola.