Juventus, Barzagli e il retroscena sul gol di Bonucci col Milan: nostalgia BBC

Tra sorrisi ed emozioni al Festival dello Sport di Trento, l'ex numero 19 ha ricordato di aver interrotto il record di imbattibilità di Buffon e soci

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

BBC ed è subito nostalgia. Un acronimo che ha scritto indelebili pagine di storia della Juventus e della nazionale italiana. Barzagli, Bonucci, Chiellini, meglio di una filastrocca. E se ci aggiungiamo un’altra B, viene fuori un certo Buffon, guardiano dei pali e capitano, in bianconero e in azzurro. I tre ex difensori della Vecchia Signora si sono ritrovati nella giornata di ieri a Trento, in occasione dell’attesissimo evento organizzato dalla Gazzetta nell’ambito del Festival dello Sport.

Barzagli: “Difficile dire se siamo tra i grandi, abbiamo lasciato tanto”

È un Andrea Barzagli orgoglioso ed emozionato sul palco del Festival dello Sport di Trento, organizzato come di consueto dalla Rosea. Innumerevoli le battaglie, fianco a fianco, con Bonucci e Chiellini, giocatori con cui si è costruito un trio difensivo che passerà alla storia: “La nostra idea – ha detto l’ex numero 15 bianconero – è stata che abbiamo affrontato un periodo lungo dove grazie alla squadra abbiamo fatto un periodo vittorioso e di conseguenza non ti viene di paragonarti agli ex del passato”.

E poi ha aggiunto, con un pizzico di nostalgia: “Abbiamo lasciato tanto nel calcio italiano ed europeo, troppo difficile dire se siamo tra i grandi o no. Poi, quando superavano noi trovavano il numero uno. Le nostre erano le facce di chi amava cosa faceva, la sofferenza nel difendere e l’amore nel non prendere goal”.

Bonucci, il retroscena sul gol in Juve-Milan

Tra ricordi e momenti nostalgici, a Trento è stata l’occasione per ricordare anche il famoso gol di Bonucci con i colori del Milan allo Stadium di Torino. Una rete che non influì sul risultato finale e non portò punti ai rossoneri, ma interruppe bruscamente l’imbattibilità della retroguardia guidata (ancora) da Barzagli e Chiellini.

Se non fosse arrivato quel colpo di testa sotto la Nord dell’impianto sportivo bianconero, Buffon e compagni avrebbero potuto infrangere proprio il record di imbattibilità fatto registrare in un derby della Mole dalla BBBC: “Il mio goal allo Stadium con il Milan fermò il sorpasso al record di imbattibilità nostro”, ha subito sottolineato Bonucci. E Barzagli ha ribattuto: “Leo venne nello spogliatoio e disse ‘ve l’ho interrotto il record di imbattibilità, è solo nostro’. Ma davvero pensi a questo?“, ha rivelato con un sorriso.

Chiellini: “BBC, storia di amicizia”

Oggi dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini non ha potuto che spendere parole al miele per i suoi ex compagni, con i quali ha condiviso gioie e dolori in maglia bianconera e con la nazionale: “Una storia di amicizia, un trio che è andato al di là dei singoli, per questo siamo ancora ricordati oltre il valore del singolo. Ci siamo amalgamati bene insieme dal primo istante. Siamo riusciti a dare più di quanto avremmo dato singolarmente”.