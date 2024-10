Juventus, Bonucci al J Medical ma per preparare una maratona. Giuntoli stuzzica il Milan: dopo Kalulu, c’è Tomori?

L'ex difensore bianconero in visita al centro medico del club piemontese per motivi personali. Intanto tiene banco la sostituzione di Bremer con una nuova idea sul mercato.

Sorpresa al J Medical: a fare le visite mediche è arrivato Leonardo Bonucci. Ma il 37enne viterbese, che da qualche mese ha attaccato le proverbiali scarpette al chiodo, non ha nessuna intenzione di riprendersi il suo posto alla Juventus né ci sono legami con l’infortunio di Bremer. Semmai per rimpiazzare il centrale brasiliano Giuntoli potrebbe tornare a bussare alle porte del Milan dove c’è in uscita un certo Tomori.

Bonucci al J Medical: ecco il motivo

Un frame di 30 secondi è stato capace di scatenare l’inferno, in senso buono si intende. Leonardo Bonucci e il J Medical hanno condiviso un video nel quale si vede l’ex difensore effettuare “visite mediche agonistiche e test di performance” presso il centro medico della Juventus. I tifosi della Vecchia Signora hanno iniziato a ipotizzare un clamoroso in ritorno. In realtà il viterbese ha effettuato controlli per motivi personali.

La reazione dei tifosi alle visite mediche

Si era parlato in realtà di questioni formali legate al corso di allenatore, invece la motivazione reale sarebbe la maratona di Londra alla quale l’ex calciatore vorrebbe prendere parte. Bonucci sta comunque cercando pure di intraprendere la via della panchina, come ha pubblicamente dichiarato tempo fa. Ma tanto è bastato per scatenare una pioggia di commenti da parte dei tifosi che non l’hanno dimenticato. “Torni per sostituire Bremer” gli scrive un utente mentre c’è chi implora: “Liberategli subito la maglia numero 19“.

Sostituto di Bremer: occhio all’opportunità Tomori

Certo Bremer è un argomento caldo in casa bianconera. Vero che la Juve dispone di risorse interne per rimpiazzare il brasiliano (Danilo oppure l’accentramento di Cabal), ma un innesto a gennaio è possibile tenendo presente naturalmente dei limiti di budget cui è sottoposto il club.

Una possibile soluzione, in stile Kalulu, potrebbe arrivare dal Milan con Fikayo Tomori: l’inglese è in crisi e vorrebbe cambiare aria. Giuntoli ha fiutato l’affare e lo sta monitorando. Il rendimento del centrale in questo avvio stagionale è da horror, ma le potenzialità del giocatore evidentemente sono ritenute importanti dal diesse bianconero.