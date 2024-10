Juventus, vice Vlahovic: spunta Beto ma ci sono anche altri tre nomi

Calciomercato già nel vivo: tutte le piste italiane ed estere battute dal club bianconero per trovare una valida alternativa al bomber serbo

La Juve è partita bene e non vuole lasciare nulla al caso. Parte il casting per il vice Vlahovic. C’è bisogno di un’alternativa al giocatore finora più impiegato da Thiago Motta: 7 presenze tra campionato, 2 in Champions League; 7 gol e 758’ minuti in campo. Contro il Napoli, l’allenatore dei bianconeri si è arrangiato con Weah. Milik è fermo ai box da giugno.

L’infortunio di Nico Gonzalez, la squalifica di Conceicao e l’acciacco a una costola rimediato da Koopmeiners hanno aperto una riflessione a lungo termine: un rinforzo farebbe comodo sia in generale sia per fronteggiare momenti di difficoltà.

Juve, da Sancho alla punta centrale: le strategie di mercato

La Juve aveva provato ad ampliare il ventaglio delle scelte offensive lanciato l’assalto, andato a vuoto, a Jadon Sancho, poi passato al Chelsea. Dopo aver visto la squadra all’opera prima della sosta è parso evidente che più che un giocatore sulla trequarti tornerebbe utile un’altra punta centrale fisica da prendere, magari, in prestito per i prossimi sei mesi. Un’operazione sulla falsariga di quella per ovviare all’assenza prolungata in difesa di Bremer (stagione finita).

Vice Vlahovic, le quattro piste estere battute della Juve

Ed è già totonomi. Sul taccuino ci sono Lucca dell’Udinese e l’ex Udinese Beto, ora all’Everton. Milik dovrebbe tornare a disposizione tra metà dicembre e gennaio ma non ci si potrebbe permettere di farsi trovare impreparati in caso di nuovi slittamenti. I fari sono stati così puntati sul 26enne portoghese che con i friulani è sempre andato in doppia cifra ed era stato nei pensieri di Cristiano Giuntoli già per il Napoli.

Beto non sta trovando spazio in questo avvio di stagione, in Premier League è reduce da tre panchine di fila e non gioca da settembre. Un contesto che potrebbe apparecchiare la tavola alla Juve per l’operazione in entrata.

Attenzione, però, pure ad altre tre piste estere che rispondono ai nomi di Kalimuendo del Rennes, Calvert-Lewin dell’Everton e David del Lilla. Hanno rispettivamente 22, 27 e 24 anni. Sono accomunati da un ottimo potenziale e le loro motivazioni di emergere potrebbero fare la differenza.

Juve, le tre alternative italiane a Vlahovic

Chi, invece, è partito bene è Lucca che dovrebbe rappresentare un investimento dato che l’Udinese non lo lascerebbe partire a cuor leggero. C’è poi un centravanti meno fisico sul taccuino, che potrebbe essere preferito qualora tecnicamente fossero fatte precise valutazioni per ingaggiare un attaccante diverso e non doppione di Vlahovic: Raspadori. Sta giocando poco, ma difficilmente il Napoli andrebbe a rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto. Tra gli italiani occhio anche a Maldini del Monza.