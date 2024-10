Juventus, Skriniar la mossa di Giuntoli per sostituire Bremer: ecco come può arrivare

I bianconeri cercano un rimpiazzo del centrale brasiliano. Tra le opportunità offerte dal mercato c'è lo slovacco ex Inter che resta in uscita dal PSG

Opportunità. Questa è la parola chiave di Cristiano Giuntoli. Già adesso il Managing Director Football si è messo alla ricerca delle possibili occasioni di mercato. La priorità del dirigente è quella di trovare un sostituto dello sfortunato Gleison Bremer, la cui stagione si è irrimediabilmente compromessa. Nel mirino della Juventus c’è ora Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter e oggi riserva al Paris Saint-Germain.

Skriniar ha aperto all’addio al PSG

L’apertura, seppur indiretta, a un potenziale trasferimento l’ha data il calciatore stesso parlando dal ritiro della Nazionale slovacca ai microfoni di Sport Aktuality. Queste le parole dell’ex interista: “Sto bene. La situazione è quella che è e sicuramente non sono contento, ma l’unica cosa su cui posso influire è che continuerò ad allenarmi bene e a lavorare duro“.

Dopodiché Skriniar ha raccontato di non aver parlato con Luis Enrique della propria situazione spiegando che in estate ha avuto diverse opportunità per andare via, anche in prestito, decidendo però insieme al club di restare e giocarsi le sue chance. Una scelta, che, col senno di poi si è rivelata più complicata del previsto dato che il tecnico non lo prende in seria considerazione.

La Juve segue con attenzione la situazione

Qui entra in gioco la Juventus o per lo meno potrebbe concretamente entrarci. Il serio infortunio di Gleison Bremer ha riaperto il mercato dei difensori per la Vecchia Signora. In più va monitorata la situazione di Danilo al quale per ora Thiago Motta ha concesso un minutaggio troppo basso. Occorre una valida alternativa alla coppia titolare del momento composta da Gatti e Kalulu. E Skriniar in tal senso sarebbe un profilo top.

L’unica possibilità di riuscita per l’operazione

L’opzione sarebbe possibile unicamente con la formula del prestito. La Juventus ha una situazione finanziaria che non gli consente di effettuare ulteriori investimenti.

C’è poi la questione dell’ingaggio da tenere in forte considerazione. Il 29enne slovacco percepisce ben 10 milioni di euro netti l’anno: una cifra fuori portata per il nuovo corso bianconero. Servirebbe una collaborazione in tal senso da parte del Paris Saint-Germain.