Juventus su Raspadori: l’agente apre al trasferimento e spacca il tifo bianconero

L’attaccante della Nazionale continua a giocare poco al Napoli, mentre per Motta sarebbe una soluzione importante sia come alternativa che insieme a Vlahovic

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giacomo Raspadori alla Juventus è un trasferimento complicato ma non impossibile, almeno a giudicare dalle parole dell’agente dell’attaccante del Napoli Tullio Tinti: intanto l’ipotesi che l’azzurro possa sbarcare a Torino spacca i tifosi bianconeri.

Juventus su Raspadori come vice-Vlahovic

Dopo l’ennesimo intervento chirurgico di Arek Milik, la Juventus è alla disperata ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Tanti i nomi che sono stati accostati ai bianconeri, dall’ex Udinese Beto a Jonathan David, canadese in scadenza di contratto al Lille. Ma c’è anche una pista italiana, quella che porta a Giacomo Raspadori, centravanti che al Napoli sta trovando poco spazio con Antonio Conte ma che potrebbe tornare utile a Thiago Motta.

Juventus, Raspadori piace a Motta

Raspadori sta avendo un ruolo da comprimario al Napoli, soprattutto da quando è arrivato Romelu Lukaku: in campionato l’ultima gara da titolare risale al 31 agosto (3a giornata contro il Parma), mentre nelle ultime 4 è rimasto per tre volte in panchina, collezionando appena 3 minuti contro il Monza.

Alla Juventus, invece, Raspadori servirebbe eccome e non solo per dare a Motta quell’attaccante centrale che oggi manca per dare riposo Vlahovic. L’ex Sassuolo è un attaccante che ama abbassarsi per cucire il gioco con centrocampisti e trequartisti, sa difendere palla e poi attaccare l’area di rigore: insomma è il tipo di punta perfetta per il gioco di Motta.

Nella Juventus, inoltre, potrebbe giocare anche alle spalle di Vlahovic, nel 4-2-3-1 diventato ormai il sistema di riferimento dei bianconeri.

Juventus, le parole dell’agente di Raspadori

Pensare a un trasferimento alla Juventus a gennaio di Raspadori appare complicato, tuttavia la porta resta aperta, come dimostrano anche le parole pronunciate oggi dal suo agente Tullio Tinti. “Giacomo sta bene al Napoli – ha dichiarato il procuratore -, ma il ds della Juventus Cristiano Giuntoli lo conosce molto bene e lo stima parecchio. Queste voci però sono tutte cose premature”.

Juventus, tifosi spaccati su Raspadori

Le parole di Tinti, però, sono bastate per riaprire il dialogo su Raspadori all’interno della tifoseria della Juventus. Per alcuni l’attaccante del Napoli sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra di Motta. “Raspadori piace a Motta perché è funzionale al suo calcio: Giuntoli e Manna si conoscono, secondo me possiamo sperare”, scrive AJ su X. “Se De Laurentiis non chiedesse la luna sarebbe un bel rinforzo”, aggiunge Marck. “Meglio Raspadori che nessuna riserva”, la mete sul pratico Fibbus.

Per molti altri juventini, invece, sarebbe un acquisto sbagliato. “Raspadori sta bene a Napoli e a noi sta benissimo che lui stia a Napoli”, scrive Scott. “Mi tengo Milik zoppo piuttosto che Raspadori”, aggiunge Fabio. “Meglio Beto”, liquida la vicenda LiveAhead.