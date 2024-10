Juventus, Thiago Motta replica a provocazioni Conte e dice tutto su Pogba e vice-Vlahovic

Il tecnico bianconero fa il punto della situazione dopo due vittorie fondamentali tra campionato e Champions e gli infortuni che falcidiano la squadra

Nessun alibi per gli assenti, nessuna richiesta sul mercato, l’abolizione della parola “vice”, perchè per lui non esistono titolari e riserve. Thiago Motta mantiene il suo stile british nella conferenza di vigilia della gara col Cagliari ma dà risposte precise. Replica anche ad Antonio Conte, dopo la provocazione a distanza dei giorni precedenti lanciata dal tecnico dei partenopei che aveva parlato di pressioni sul suo Napoli e di chi “ha voluto la bicicletta e ora deve pedalare”. Mai come stavolta le parole dell’allenatore bianconero sono chiare e pungenti.

Juventus, Thiago Motta risponde ad Antonio Conte

Si parte da Antonio Conte che in conferenza stampa pre-Como, aveva detto: “Ccà nisciuno è fesso”, riferendosi alla pressione sugli azzurri messa da altri allenatori. Il primo indiziato è proprio il tecnico bianconero che a due giorni di distanza chiarisce: “Sicuramente non si riferisce a me, o sì non lo so. Chiedilo a lui”.

Motta ha poi aggiunto sulla percezione della Juventus vista dagli avversari: “Noi internamente abbiamo la stessa fiducia, lo stesso atteggiamento, la stessa voglia di fare bene. La prossima partita è la cosa più importante. Dobbiamo continuare a lavorare, fare qualcosa di diverso domani. Dobbiamo entrare in campo convinti di avere un risultato positivo. Ogni avversario che andiamo ad affrontare va chiesto a loro come sentono di affrontare questa Juventus“.

Juventus, Thiago Motta parla del rientro di Pogba

Da Marzo 2025 Paul Pogba, squalificato per doping, potrà rientrare in campo con il resto della squadra dopo una squalifica di 18 mesi. Thiago Motta non lo dice ma fa capire che non ci sarà un futuro in bianconero per il francese: “La società valuterà il da farsi quando arriverà la comunicazione alla società. Per quanto riguarda me, è stato un grande giocatore. È da tempo che non gioca, io sono concentrato sulla partita di domani e tutto il resto conta poco”.

Juventus, Thiago Motta spiega atteggiamento di Vlahovic

Non bastano le due doppiette del bomber serbo Vlahovic per riconquistare la sua nazionale ma a Thiago Motta il lavoro che sta svolgendo l’attaccante va bene così e spegne le polemiche dei tifosi, sorte dopo l’esultanza provocatoria contro il Genoa: “Sempre detto che è un leader positivo. Sono contentissimo del suo lavoro, dal primo giorno in cui si è presentato. Non sono importanti solo le parole, ma lui dà il massimo. Si impegna per se stesso e per i compagni. Vogliamo sempre vedere dei ragazzi così. È un esempio”.

Il tecnico bianconero ha poi aggiunto sul possibile vice-Vlahovic: “Non esiste vice di nessuno qua dentro, io voglio giocatori che vogliono giocare e che pensano di giocare. Non c’è spazio qua dentro per i vice”.

Juventus, Thiago Motta fa il punto sugli infortunati

Come sta la Juventus di Thiago Motta? Dal punto di vista dei risultati più che bene con due vittorie consecutive, e ricche di gol, tra campionato e Champions. Ma la preoccupazione del tecnico bianconero resta sul tema infortuni: “Gleison Bremer è un giocatore importante per noi. Mi dispiace tantissimo per il ragazzo. Umanamente parlando è fantastico, è importantissimo per questa squadra, tecnicamente non c’è neanche bisogno di dirlo. Tutti noi ora daremo qualcosa in più. Non so se è sfortuna o che si gioca tanto, ma magari tutti e due”.