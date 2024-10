Juventus, il “Pogba-tris” scatena i tifosi sui social: il ruolo nello scacchiere di Thiago Motta e il “peso” sulle casse del clu

Notizia bomba in casa bianconera: il francese può tornare presto in campo. Ma cosa deciderà di fare il club piemontese?

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Paul Pogba può tornare presto in campo. A deciderlo è stato il Tas di Losanna che ha ridotto la squalifica del giocatore francese dai 4 anni inizialmente previsti ai 18 mesi attuali. Ciò significa che già a partire dal 2025 la Juventus potrebbe riaccoglierlo in gruppo per schierarlo a partire da marzo. Ma il 31enne di Lagny Sur-Marne rientra ancora nei piani del club bianconero e come verrà gestita la situazione stipendio?

Il fallimento del Pogba bis

Quando Paul Pogba decise di tornare alla Juventus era l’estate del 2022. Per la seconda volta il campione francese si trasferì presso la corte di Madama a parametro zero dal Manchester United. Le aspettative erano alte per un calciatore che arrivava sì da un periodo di infortuni ma che era ancora relativamente giovane e che soprattutto poteva essere rigenerato dall’aria di casa. Le cose, però, non sono andate secondo i piani.

Il giocatore è pronto a tornare

Le condizioni fisiche precarie hanno fin da subito fatto comprendere come il Pogba bis potesse essere complicato per la Juve. Il resto lo ha fatto il controllo anti-doping eseguito dopo Udinese-Juventus del 2023 con positività riscontrata alla Dhea. Dai 4 anni iniziali, però, si è passati ora ad una squalifica di 18 mesi che consentirà al francese di rimettere piede in campo già dal prossimo marzo.

La posizione della Juve: Pogba rientra ancora nel progetto?

La Juventus, però, nel frattempo è andata avanti. Al 31enne francese è stato ridotto lo stipendio al minimo sindacale: un brusco salto all’indietro rispetto ai 10 milioni di euro pattuiti. In dirigenza è arrivato Cristiano Giuntoli che ha avviato una politica di salary cup piuttosto rigida con Vlahovic unica eccezione peraltro ereditata dalla gestione precedente.

Il centrocampo bianconero numericamente è a posto. Insomma, non è scontato che la Vecchia Signora torni ad affidarsi al Polpo. Ma il contratto è ancora attivo e va pertanto trovata una soluzione che possa consentirgli di giocare a Torino oppure altrove. Thiago Motta ha manifestato apertamente la volontà di ringiovanire la rosa e questo è un altro elemento che non depone in favore del transalpino. I tempi di Allegri, insomma, sono finiti.

L’opinione dei social: ecco che ne pensano i tifosi

Doveroso a questo punto un giro tra i social per capire gli umori dei tifosi della Juventus. Serpeggia molto scetticismo dovuto all’anno e mezzo (anche più abbondante a dire il vero) di inattività del calciatore. “Che torna a fare? I canestri con il mister al gabbione?“, scrive un supporter di Madama. “Andava rescisso immediatamente il contratto“, aggiunge un altro. Qualcuno gli suggerisce di trasferirsi in campionati meno competitivi: “Può andare a Miami con Messi“.

Non manca, però, chi ci intravede la possibilità di un terza era bianconera: “Come vice Koopmeiners non sarebbe male“. Ancora più ottimista un altro utente: “Se fisicamente sta bene, pogba resta qualitativamente superiore al 90% dei centrocampisti“.