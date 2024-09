Juventus, la mossa social di Pogba per fare pace con il club ma Giuntoli aspetta solo la sentenza di appello

Il giocatore francese, squalificato per doping, tende la mano alla Juventus con un “like” sulla pagina Instagram ma il suo futuro sembra essere già deciso

Un tentativo di far pace e di provare a chiudere con un gesto di pace una storia lunga e d’amore. Paul Pogba è entrato in rotta di collisione con la Juventus dopo la squalifica per doping che ha messo in pausa, in maniera forse permanente, la sua carriera ma il francese ha deciso di voler continuare a lottare e per farlo avrà bisogno dell’aiuto di tutti.

Pogba: il gesto social verso la Juventus

Paul Pogba prova a tendere la mano alla Juventus, da qualche ora infatti il centrocampista francese ha deciso di tornare a seguire il profilo Intagram del club bianconero. Una scelta che non è passata inosservata dopo che la relazione tra la Vecchia Signora e il “Polpo” si era raffreddata e di molto dopo la squalifica di 4 anni per doping che è stata comminata al giocatore. Pogba però ha deciso di continuare a lottare con l’ambizione di provare a tornare in campo il prima possibile.

Juventus-Pogba: il destino sembra già scritto

Difficile interpretare questo gesto di Paul Pogba, la squalifica per doping ha messo la Juventus in una situazione di grande difficoltà nella scorsa stagione con il “Pogback” tanto atteso dai tifosi e dagli estimatori del francese che si è rivelato in un clamoroso disastro tra infortuni e per la squalifica. Pogba ha deciso di continuare a portare avanti la sua battaglia presentando appello contro la squalifica di 4 anni. I tempi potrebbero essere lunghi, in questo momento il giocatore resta a libro paga del club con il minimo salariale come previsto dal regolamento con la Juve e Giuntoli che probabilmente aspettano solo la fine del processo per mettere nero su bianco la rescissione del contratto. Difficile che il gesto di rappacificazione del francese possa cambiare gli scenari futuri.

La battaglia legale continua

Nei mesi scorsi erano emersi rumour sulla condizione mentale e sulle ambizioni del francese che in un’intervista concessa nel corso degli Europei ha però voluto rassicurare tutti i suoi tifosi: “Voglio combattere quella che per me è un’ingiustizia. Pogba non è finito, e sarò qui fino a quando non vedete me dire che sono finito. Ho una voglia incredibile di tornare, mi sento come un bambino che viole essere professionista”. E proprio in quell’occasione fu piuttosto gelido nei confronti della Juve: “Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve, ho il contratto ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello ma dovete chiedere a loro”.