Juventus, il caso Conceicao non è finito: la richiesta dei tifosi bianconeri che citano il precedente Lukaku

La squalifica (con tanto di ammenda) inflitta all’esterno della Juventus dopo il giallo e conseguente espulsione contro il Cagliari agita la tifoserie della Juventus che fa una richiesta al club

Il caso Francisco Conceicao non è ancora finito. Per i tifosi della Juventus, la squalifica inflitta al giocatore dopo il doppio giallo contro il Cagliari (il secondo per simulazione) va ad aggiungere il danno alla beffa di una decisione sbagliata. I fan bianconeri si mobilitano sui social e chiedono al club di prendere posizione contro quella che vivono come un’ingiustizia e un’eccessiva penalizzazione alla squadra.

La squalifica a Conceicao

Come da copione è arrivata la decisione del giudice sportivo nella giornata di oggi che ha squalificato per una giornata Francisco Conceicao, con il calciatore portoghese che è stato punito anche con un’ammenda di 2mila euro. Nel provvedimento emesso dal Giudice sportivo si legge: “Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Il passo indietro di Gervasoni

Intervenuto nel corso della trasmissione Dazn “Open Var”, è stato il vicedesignatore Andrea Gervasoni a giudicare come eccessiva la decisione dell’arbitro Marinelli nei confronti del giocatore portoghese. Del resto tutti gli esperti arbitrali negli ultimi due giorni hanno considerato come sbagliata la scelta del direttore arbitrale di sventolare il secondo giallo. “Il giocatore cade dopo essere stato toccato, in maniera non punibile perché comunque non era rigore ma la simulazione secondo noi è un provvedimento eccessivo”. E proprio queste dichiarazioni avevano lasciata la porta aperta alla speranza di un cambio di rotta anche da parte del Giudice Sportivo.

La richiesta dei tifosi della Juventus

A nome di tutti i fan della Vecchia Signora, la Fondazione Jdentità Bianconera si è fatta portavoce di una richiesta nei confronti proprio della Juventus: “La Fondazione si fa portavoce del sentimento comune della comunità juventina dichiarando che la squalifica di Conceicao è percepita come un’ingiustizia che merita di essere rivista. E’ ora di dire basta, un appello che mira a fare pressione affinché la Juventus presenti un forte reclamo contro la decisione esplorando tutte le opzioni legali e procedurali disponibili“.

I precedenti Lukaku e Bruno Fernandes

Molto spesso buon senso e burocrazia non vano a braccetto. Ma ci sono dei casi anche nel mondo del calcio che vanno in una direzione diversa. In Italia non è mai stata cancellata una squalifica dovuta a una valutazione tecnica dell’arbitro. C’è un precedente che arriva dalla Premier e che riguarda Bruno Fernandes espulso per un fallo di gioco contro il Tottenham con la Federazione inglese che diete ragione al giocatore e che ridusse la squalifica al giocatore.

In Italia c’è un caso di una decisione “cancellata” dopo i provvedimenti dell’arbitro e del giudice sportivo ed è quello che riguarda il secondo giallo comminato a Romelu Lukaku nella semifinale di andata di Coppa Italia proprio contro la Juve. Il giocatore aveva protestato per gli insulti razzisti che aveva ricevuto e si era visto assegnare il secondo giallo. Sia il giudice sportivo che la Corte d’Appello della Figc avevano confermato la sanzione ed era stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a concedere la “grazia” al calciatore belga permettendogli di essere a disposizione anche per il ritorno.