Juve, Bremer e Nico Gonzalez ko in pochi minuti: avvio shock a Lipsia, tifosi scatenati e anche Milik è out

Doppia tegola per Motta in Champions: particolarmente grave sembra il problema del brasiliano, ansia pure per l'argentino. E Milik s'è operato di nuovo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Avvio di gara da incubo per la Juventus in Champions League. In pochi minuti Thiago Motta ha dovuto effettuare due sostituzioni, a causa degli infortuni rimediati uno dopo l’altro da due titolarissimi: Bremer e Nico Gonzalez. Una doppia tegola in neanche 10′, un bruttissimo segnale non solo per la partita, ma anche per la stagione. Considerando anche che in giornata si è operato Milik, è allarme rosso in casa bianconera.

Lipsia-Juve, Bremer va subito ko

Il primo a finire ko è stato Bremer, a causa di una torsione innaturale del ginocchio dopo una manciata di minuti. Il difensore brasiliano, in campo con la fascia da capitano, ha poggiato male il piede sinistro dopo uno scontro – assolutamente regolare – con l’attaccante del Lipsia Openda. Bremer ha provato a rialzarsi, ma dopo alcuni secondi ha dovuto lasciare il campo, sorretto dai membri dello staff. E le sensazioni non lasciano presagire nulla di buono. Al suo posto Gatti.

Clamoroso, infortunio pure per Nico

Pochi minuti dopo si è fermato Nico Gonzalez. Se per Bremer si è trattato di un infortunio di natura traumatica, per l’argentino – ex Fiorentina – si è registrato un problema di natura muscolare. In dieci minuti, dunque, Motta si è trovato costretto a effettuare due sostituzioni. Al posto di Nico Gonzalez è entrato il portoghese Conceicao, con un solo slot a disposizione per ulteriori cambi (a meno che il tecnico della Juve non sostituisca un suo giocatore all’intervallo).

Milik operato a Roma: il rientro slitta

Che la giornata non fosse particolarmente fortunata lo si era capito, per giunta, da un comunicato della Juventus che ha aggiornato sulle condizioni di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è stato operato a Villa Stuart, a Roma: tempi di recupero che si allungano di almeno due mesi. “Nella giornata di oggi Arkadiusz Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro“, rende noto la Juve.

Infortuni a raffica, tifosi Juve scatenati

Intanto i tifosi sono preoccupati. Tra Milik, Bremer e Nico, la Juve rischia di perdere – e non per poco tempo – tre big in un colpo solo. “C’è qualcosa che non va nella preparazione”, è la diagnosi azzardata da un fan. “Poi dice che uno non deve credere alla sfiga”, il commento fuori dai denti di un altro supporter su X. “Svincolati disponibili ne abbiamo?”, chiede un altro tifoso. “Forse sarebbe il caso di fare i ritiri prepartita a Lourdes”.