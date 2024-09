Juventus: spunta data rientro Milik, come stanno Weah e Thuram, domani parla Koopmeiners

Motta spera di recuperare qualche infortunato per la ripresa dopo la sosta: l'infermeria è piena. Domani alle 13.30 la presentazione dell'ex Dea

Con la fine del mercato Thiago Motta pensava di poter avere finalmente una rosa completa, con tutti i doppi ruoli coperti e la possibilità di fare tante scelte e ruotare la rosa visto che tra poco inizia anche la Champions ma dovrà rifare i conti. Ai giocatori già infortunati si sono aggiunti infatti anche Coincecao e Nico Gonzalez, che si sono fatti male con le rispettive nazionali. Questa la situazione dell’infermeria bianconera.

Le condizioni di Nico Gonzalez

Se per il portoghese i tempi di recupero saranno lunghi – dopo l’esordio contro la Roma salterà sicuramente le sfide con Empoli e Psv ma potrebbe dover dare forfait per tutte le partite di settembre, quindi anche quelle con Napoli e Genoa e per quelle di inizio ottobre quando i bianconeri sfideranno Cagliari e Lipsia per rientrare dopo la seconda sosta per le nazionali, ovvero contro la Lazio il 19 ottobre – sembrano meno gravi le condizioni di Nico Gonzalez. L’ex viola è rimasto con la nazionale argentina anche se si è allenato a parte.

L’allenamento di Weah e Thuram

C’è anche chi era già fermo, come Timothy Weah e Khephren Thuram, infortunatisi alla prima giornata contro il Como, quando avevano riportato entrambi una lesione di basso grado al bicipite femorale: della coscia destra lo statunitense, di quella sinistra il francese. Le tre settimane di prognosi standard per questo tipo di infortuni scadevano proprio oggi. I due hanno lavorato a parte nell’allenamento mattutino della Juve ma il loro rientro si avvicina e già nei prossimi giorni dovrebbero rientrare in gruppo. Chiaro che poi a determinare il percorso verso Empoli saranno le sensazioni avvertite dai due calciatori all’intensificarsi dei carichi di lavoro.

La data di rientro per Milik

Adzic, che si era infortunato il 6 agosto al retto femorale della coscia destra (sempre lesione di basso grado) è già rientrato in gruppo nell’ultima settimana mentre è ancora presto per rivedere con i compagni Arek Milik, il cui recupero dall’operazione al menisco del ginocchio sinistro subita il 10 giugno si sta rivelando più complicato e più lungo del previsto. L’obiettivo in questo momento è puntato sulla sfida di sabato 21 allo Stadium contro l’ex squadra del polacco, quel Napoli dove proprio Cristiano Giuntoli lo aveva portato nel 2016 dall’Ajax per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain.

Domani infine ci sarà il Koopmeiners-day: alle 13.30 microfoni accesi nella sala stampa dell’Allianz Stadium per la conferenza di presentazione ai media dell’ex Atalanta.