Mls, Messi esce dopo 11' per infortunio e spaventa tutti, il Miami trema

La stella argentina esce dopo 11' per un infortunio muscolare nella sfida contro il Necaxa. Miami vince ai rigori con gol decisivo di Jordi Alba

Brutte notizie per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 11 minuti, nella sfida di Leagues Cup tra Inter Miami e Necaxa, a causa di un infortunio muscolare. Dopo un’accelerazione in solitaria, la stella 38enne si è accasciata a terra accusando un fastidio al bicipite femorale e ha subito chiesto il cambio. Paura e sgomento sono però stati superati da una vittoria di carattere, ottenuta dagli uomini di Javier Mascherano anche se soltanto ai calci di rigore.

Mascherano: “Sostituzione precauzionale”

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, ha fornito le prime indicazioni sull’entità dell’infortunio di Messi: “Leo ha sentito un fastidio al bicipite femorale. Non aveva dolore intenso, ma una sensazione anomala. Abbiamo preferito non rischiare”. L’entità dell’infortunio sarà valutata nelle prossime ore.

La stella argentina era alla sua seconda presenza in quattro giorni, dopo aver disputato cinque partite in quindici giorni. Un carico importante, che potrebbe aver inciso sull’affaticamento muscolare. In precedenza, aveva saltato solo un All-Star Game e una gara per squalifica.

Inter Miami: rimonta con brivido e vittoria ai rigori

Nonostante l’uscita anticipata del numero 10, l’Inter Miami è riuscita a strappare una vittoria preziosa. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, i ragazzi di Mascherano si sono imposti per 5-4 ai rigori contro il Necaxa. Una partita tesa e ricca di episodi controversi: dall’espulsione al 17’ di Maxi Falcón (giudicata “assurda” da Mascherano), al secondo giallo a Calderón al 60’, poi il gol del momentaneo 2-1 messicano firmato da Ricardo Monreal all’81’.

A ristabilire la parità ci ha pensato Jordi Alba, autore del gol del 2-2 al 92’ su assist di Rodrigo De Paul. La trasformazione dal dischetto ha poi completato una rimonta dal sapore epico, infiammando il Chase Stadium.

Mascherano all’attacco: “Arbitraggio inadeguato”

A fine gara, Mascherano ha espresso tutto il suo disappunto sull’arbitraggio: “L’espulsione di Falcón ha condizionato il match. Un fallo che non esiste, e il VAR non è stato nemmeno consultato. Inoltre, non è corretto che una gara tra una squadra messicana e una statunitense venga arbitrata da un messicano. È una questione di imparzialità.”

Con questa vittoria, l’Inter Miami raggiunge i 5 punti nel girone, gli stessi dei Pumas, che saranno gli avversari nell’ultima gara del primo turno. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale: solo quattro squadre di MLS e Liga MX avanzeranno nella competizione.