Juventus, dopo Conceicao anche Nico Gonzalez va ko: a rischio le prossime partite

L'argentino ha riscontrato un problema al tallone sinistro durante la partita contro il Cile: si aspetta l'esito degli esami. Thiago Motta punta ancora su Mbangula, che intanto tratta il rinnovo con la società

Tra otto giorni si torna in campo per la quarta giornata di campionato: la Juventus sarà di scena al Castellani di Empoli, e per una sorta di beffa del destino rischia di dover fare a meno contemporaneamente dei due giocatori acquistati nello stesso giorno.

Juventus a corto di esterni

Di sicuro non ci sarà Francisco Conceicao, fermato da una lesione ai muscoli peronieri della gamba destra che potrebbe tenerlo fuori fino a inizio ottobre. Ma nella notte italiana un’altra potenziale brutta notizia è giunta alle orecchie di Thiago Motta: anche Nico Gonzalez si è dovuto fermare per un problema fisico. Il giocatore ha riportato un fastidio nella zona tra il tallone e la caviglia sinistra nella gara di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo giocata tra Argentina e Cile al Monumental di Buenos Aires. Ha chiesto il cambio al 51′, uscendo zoppicando.

Nico Gonzalez, si aspettano gli esami

Il neo bianconero nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti per capire la gravità del problema. Al momento non c’è ancora una diagnosi precisa. Le prime sensazioni non risultano così gravi: ma la Juventus attende nuovi controlli e indicazioni dallo staff medico dell’Argentina, che molto probabilmente non potrà comunque recuperarlo per la prossima partita contro la Colombia. Fatto sta che se Conceicao salterà sicuramente le partite contro Empoli, Psv in Champions e Napoli, per Nico Gonzalez bisognerà aspettare l’esito degli esami.

Thiago Motta ritrova Weah e Thuram

Fatto sta che per la gara contro i toscani potrebbero invece tornare a disposizione di Motta Timothy Weah e Khephren Thuram, che stanno lavorando in questi giorni a Torino. Decisive saranno la prossima settimana le ultime sedute di avvicinamento alla sfida del Castellani. Ma non mancano le soluzioni per quanto riguarda la batteria degli esterni: se è arrivato Koopmeiners a rinforzare il reparto centrale, e Yildiz resta il candidato titolare per la fascia sinistra, tutto fa pensare che Samuel Mbangula verrà schierato titolare per la quarta volta consecutiva.

Mbangula tratta il rinnovo con la Juventus

Il 20enne belga è sempre più al centro della nuova Juventus. In questi giorni il suo entourage sta discutendo del rinnovo del contratto. Quello attualmente in essere scadrà nel 2026: si ragiona su un prolungamento fino al 2029, con ritocco dello stipendio attualmente di circa 100mila euro. Dopo l’infortunio di Conceiçao e lo stop di Nico Gonzalez, Mbangula potrebbe trovare nuovamente spazio e debuttare anche in Champions.

