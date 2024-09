Juventus in soccorso all’Aston Villa: Iling e Barrenchea ceduti in pochi giorni e i rapporti tra Sawiris ed Elkann

L’affare Douglas Luiz alla Juventus è stato fondamentale anche per l’Aston Villa che in questo modo ha evitato le penalizzazioni per il Fair play finanziario ma c’è chi prova a sollevare sospetti

Un affare in cui sono tutti felici. E’, o dovrebbe essere, la regola del mercato ma quando si parla di serie A e delle big del nostro calcio la polemica è sempre dietro l’angolo. L’ultima riguarda la Juventus e lo scambio di mercato imbastito con l’Aston Villa per riuscire a portare a Torino Douglas Luiz, mentre sul fronte opposto viaggiavano Iling Junior ed Enzo Barrenechea. Una situazione di cui hanno beneficiato tutti, la Juventus che porta a casa un giocatore importante e il club inglese che mette a posto i conti.

Barrenecha e Iling Junior già lontani dall’Inghilterra

L’affare che ha portato Douglas Luiz alla Juventus sembra uno di quelli destinati a far contenti tutti. La valutazione del giocatore brasiliano è stata di 50 milioni con il club bianconero che è riuscita a ridurre l’esborso a metà inserendo nella trattativa anche i due giovani Iling Junior e Barrenechea. Due giocatori su cui la società di Birmingham in questo momento non era intenzionata a puntare e che dunque nel giro di pochi giorni hanno preso direzioni diverse con l’attaccante che è finito in prestito al Bologna e il centrocampista che veste la maglia del Valencia.

Aston Villa in difficoltà con il Fair play finanziario

A rivelare la motivazione principale dietro la decisione dell’Aston Villa ci ha pensato il direttore sportivo del club inglese Damian Vidagany: “A fine stagione ci siamo trovati in una situazione in cui dovevamo vendere giocare per realizzare un profitto ed evitare di violare il fair play finanziario”. La cessione di Douglas Luiz ha dunque aiutato il club inglese ad evitare una penalizzazione che poteva essere anche di 10 punti come avvenuto nella scorsa stagione ad Everton e Nottingham Forest. L’ultimo mercato ha mostrato anche una Premier decisamente diversa dal passato e molto più attenta ai conti. Lo stesso Chelsea si è mosso con grande circospezione al punto da offrire solo 6 milioni di ingaggio per Victor Osimhen che ha portato il nigeriano a un no secco.

I rapporti tra Sawiris ed Elkann

L’affare con l’Aston Villa è stato positivo anche per la Juventus che ha realizzato plusvalenze importanti con Iling Junior e Barrenechea. Ma sui social sono subito comunicati i primi dubbi e i primi sospetti, in parte forse dettati anche dai titoli dei giornali inglese che parlavano di una Juve arrivata in soccorso dell’Aston Villa. Nel mirino dei social è finita in particolare modo la figura di Nassef Sawiris, l’imprenditore egiziano proprietario del club inglese, è infatti uno dei membri anche del “Partners Council” della Exor insieme proprio a John Elkann. Erroneamente in passato qualcuno aveva sostenuto che l’uomo d’affari egiziano avesse un posto nel CdA della stessa Exor, mentre il suo ruolo insieme a quello degli altri appartenenti al Partners Council è quello dei “consiglieri esperti”.