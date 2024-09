Osimhen dal Napoli al Galatasaray, ufficiale l'ingaggio ma i conti non tornano: ballano alcuni milioni

I due club annunciano il trasferimento in prestito del bomber nigeriano, c'è discordanza sulle cifre: intanto Osimhen saluta i suoi nuovi tifosi con un italianissimo "ciao".

Adesso è ufficiale: Victor Osimhen giocherà la prossima stagione con la maglia del Galatasaray, in Turchia. In luogo della Saudi League, dove sembrava diretto prima che Aurelio De Laurentiis bloccasse tutto per una questione di principio, o della Premier League – il Chelsea in extremis si è tirato indietro, presentando un’offerta al ribasso al nigeriano – il capocannoniere del terzo Scudetto del Napoli si accaserà nella Super Lig. Insieme a “Ciro” Mertens, già avuto come compagno di squadra proprio nel Napoli, e a Maurito Icardi. E avrà tra i suoi avversari un altro Ciro, Immobile, trasferitosi invece al Besiktas.

Osimhen, gli annunci di Napoli e Galatasaray

Galatasaray e Napoli hanno pubblicato a stretto giro di posta delle note sui rispettivi canali ufficiali per annunciare l’operazione. I dettagli sono quelli noti ormai da giorni: Osimhen in prestito fino a fine stagione, con possibilità per il Napoli di esercitare unilateralmente l’opzione per il rinnovo del contratto fino a giugno 2027. Nuova clausola rescissoria quantificata in 75 milioni di euro (55 in meno di quella, faraonica, da 130 indicata per questa estate) e stipendio interamente a carico del Galatasaray, fatta eccezione per due mensilità: quelle di luglio e agosto, mesi che Osimhen ha vissuto a tutti gli effetti da tesserato del club partenopeo.

Al nigeriano sei milioni dai turchi: e gli altri?

Il problema è che i conti non tornano. Non del tutto, almeno. Il Galatasaray, infatti, nella sua nota in turco – qui la traduzione: “È stato raggiunto un accordo col calciatore professionista Victor James Osimhen e la sua società SSCN Napoli SPA in merito alla cessione temporanea a titolo gratuito del calciatore. Gli verrà corrisposto un ingaggio stagionale netto pari a sei milioni di euro per la stagione 2024-2025″ – certifica che verserà a Osimhen appena sei milioncini. Il Napoli per luglio e agosto ha già sborsato un milione e 830mila euro. Lo stipendio netto del nigeriano è di 11 milioni annui: gli altri tre milioni e 17omila euro fino a giugno, insomma, chi ce li mette? Mistero.

Napoli, il saluto di Osimhen ai suoi nuovi tifosi

Dal Napoli fanno sapere che è stata trovata formula diversa sui diritti d’immagine e che solo le due mensilità trascorse sono state a carico del club azzurro. Il problema è che ballano sempre quei tre milioni e passa: sono i diritti d’immagine? Se ne saprà di più all’atto della pubblicazione del bilancio del Napoli, dopo il 30 giugno 2025. Nel frattempo la speranza di De Laurentiis e degli stessi tifosi azzurri è che ‘Osi’ possa segnare il più possibile in Turchia, in modo da attirare investitori e chiudere definitivamente un capitolo agrodolce della storia recente del ‘Ciuccio’. Intanto il nigeriano ha già salutato i nuovi tifosi con un “ciao” e ha assicurato di aver sempre seguito il Galatasaray: avevate dubbi?