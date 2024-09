Juventus, Napoli e Roma: come cambia tutto con i nuovi acquisti, le formazioni-tipo

I tre club protagonisti assolute degli ultimi giorni di mercato: ora Thiago Motta, Conte e De Rossi hanno davvero l'imbarazzo della scelta

Tra le squadre che hanno maggiormente cambiato pelle negli ultimi giorni di mercato figurano tre big: Juventus, Napoli e Roma. Con i giallorossi che stanno continuando a rafforzarsi pescando tra gli svincolati: dopo Hermoso, è il turno di Hummels. Ecco, allora, come cambiano le formazioni tipo in virtù dei nuovi innesti.

Juventus, Thiago Motta pronto ad affidarsi a Koop&Co.

La Juventus griffata Thiago Motta ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: 7 punti in classifica, primo posto (seppur in coabitazione), sei gol fatti e zero subiti. Fin qui, però, l’apporto dei nuovi acquisti è stato minimo. Dopo la sosta si cambierà registro: nel 4-2-3-1 del tecnico italo-brasiliano avranno sempre più spazio gli ultimi arrivati. La rivoluzione riguarda soprattutto mediana e trequarti: in mezzo al campo, infatti, a far compagnia a Thuram ci sarà Douglas Luiz, finora mai partito dal primo minuto. Alle spalle di Vlahovic c’è l’imbarazzo della scelta: a destra sarà testa a testa Conceicao-Nico Gonzalez, che Motta ha provato anche da prima punta; mentre in posizione centrale ecco Koopmeiners, con Yildiz a sinistra, dove sta facendo benissimo il talento Mbangula.

La probabile formazione della Juventus

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal/Danilo; K. Thuram, Douglas Luiz/Locatelli; Gonzalez/Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

De Laurentiis scatenato: il Napoli di Conte parla scozzese

Napoli protagonista assoluto negli ultimi giorni di mercato, e non solo per l’addio di Osimhen. De Laurentiis non ha badato a spese pur di accontentare Conte, che ha finalmente potuto riabbracciare Lukaku, subito in gol nella vittoria in rimonta ai danni del Parma. Con l’arrivo dei due scozzesi McTominay e Gilmour in mediana non è escluso che il tecnico pugliese possa alternare il 3-4-2-1 al 3-5-2. Più difficile il ritorno al 4-3-3, che pure ben si adatterebbe alle caratteristiche dei calciatori azzurri. L’ex Manchester United rischia di spedire in panchina Anguissa, mentre sarà ballottaggio sulla corsia mancina tra Olivera e Spinazzola. Se Kvara e Lukaku sono punti fermi dell’attacco, Neres e Politano si daranno battaglia per l’altro posto disponibile lì davanti.

La probabile formazione del Napoli

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay/Anguissa, Lobotka, Spinazzola/Olivera; Neres/Politano, Kvaratskhelia; Lukaku

Roma, fattore ‘HH’ in difesa e l’incognita Dybala

Calato il sipario sul mercato, la Roma si è rivolta agli svincolati regalando due difensori di esperienza a De Rossi: Hermoso e Hummels, che proprio oggi è atterrato a Fiumicino per sostenere le visite mediche. Questo doppio colpo potrebbe indurre l’allenatore a cambiare sistema di gioco o comunque a individuare un’alternativa al 4-3-3. Già, il 3-5-2 è un’ipotesi da tenere in considerazione per il futuro. In difesa la coppia titolare potrebbe essere composta da Mancini ed Hermoso, mentre i nuovi acquisti Kone e Le Fee si contendono un posto in squadra al fianco di Cristante o Paredes e capitan Pellegrini. In attacco l’incognita è Dybala: saltato il trasferimento in Arabia Saudita, tornerà ad avere un ruolo centrale?

La probabile formazione della Roma