Juve, in lista Champions pure uno dei calciatori in esubero: la scelta a sorpresa di Motta

Timido tentativo dei bianconeri di recuperare Arthur. Nulla da fare, invece, per Kostic rimasto fuori dai piani del team piemontese per la coppa più importante.

La Juventus torna in Europa dalla porta principale dopo un anno trascorso ad osservare. Per l’avventura continentale Thiago Motta ha potuto fare affidamento sull’intera rosa, complice anche il buon lavoro svolto con la Next Gen che ha portato risorse preziose in prima squadra. La grande novità nell’elenco completo dei convocati per la Champions League è l’inserimento di Arthur, giocatore in uscita e completamente fuori dai radar bianconeri. Non ha avuto la stessa fortuna, invece, Kostic, rimasto fuori dall’elenco.

Nuova vita in bianconero per Arthur?

Non sappiamo se Arthur sarà effettivamente considerato da Thiago Motta tanto da poter rimettere piede in campo. Intanto per il centrocampista brasiliano, protagonista anni addietro di quel discusso scambio col Barcellona con Miralem Pjanic, l’inserimento in lista Champions è già una piccola grande vittoria. Il giocatore ha passato un’intera estate con la valigia in mano, senza che gli arrivasse l’offerta giusta per lasciare Torino.

Zero possibilità di fuga per il brasiliano

Il grande ostacolo per il trasferimento è sempre stato il lauto ingaggio percepito dal calciatore verdeoro. Negli ultimi giorni di mercato si era manifestata l’opportunità del Napoli che però non ha riscontrato il parere favorevole di Antonio Conte. Così, alla fine, Arthur è rimasto in bianconero e non sembrano esserci possibilità di fuga nonostante in alcune nazioni (Turchia, Grecia, Arabia) sia ancora possibile fare acquisti. Il 28enne ex Fiorentina è uno dei grandi flop presi da Fabio Paratici, con un rendimento mai convincente.

Kostic rimasto fuori dai giochi

Chi è rimasto definitivamente fuori dal giro, quanto meno per ciò che concerne la Champions, è Filip Kostic. Il laterale serbo in realtà qualche proposta l’ha avuta ma nulla che potesse soddisfare le sue pretese. Troppo incerto il passaggio ad un Southampton che fino allo scorso anno era in Championship, troppo drastica la scelta di trasferirsi in Arabia Saudita pur in presenza di un bell’ingaggio. Il desiderio dell’ex Eintracht è quello di convincere Thiago Motta: obiettivo realisticamente assai complicato. Il desiderio della Juve, invece, è quello di trovargli sistemazione possibilmente a titolo definitivo. Anche qui pochi margini.

L’elenco completo

LISTA A

1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL

LISTA B

10 YILDIZ

36 ANGHELE’

37 SAVONA

38 DAFFARA

40 ROUHI

51 MBANGULA