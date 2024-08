Napoli-Parma 2-1: harakiri Suzuki, con Lukaku e Anguissa rimonta epica nel recupero

Top e flop di Napoli-Parma: Meret decisivo nel finale, Lobotka regge e Anguissa rimedia. Per i parmigiani brillano Bonny e Bernabé. Disastro Suzuki

Il Lukaku day diventa la festa più bella per il Napoli che soffre ma batte il Parma 2-1 con due gol nel finale. Sedici minuti di recupero ed è tutta un’altra partita. Il Maradona esplode: prima di rabbia per tutte le occasioni sprecate fino al 90′, poi di gioia per il gol del pareggio di Lukaku al 92′ e il raddoppio incredibile di Anguissa al 96′. Diventano un inferno, nel vero senso della parola, i minuti finali del Parma che vinceva 1-0 al 90′. Ma è l’espulsione, per intervento killer, del portiere dei parmigiani Suzuki a tagliare definitivamente le gambe alla sua squadra che quasi aveva preso le misure sui partenopei, reggeva in difesa e giocava meglio in fase di costruzione di gioco. Scala Del Prato va in porta perchè i cambi erano esauriti e regge finché può tra perdite di tempo, qualche discreta uscita e il VAR che lo aiuta anche revocando un presunto rigore al Napoli per fallo subito da Simeone. Non basta alla squadra di Pecchia la rete segnata da Bonny su rigore al 18′ per reggere così a lungo ma che fatica per gli azzurri. La squadra di Conte esce tra le lacrime, di incredulità, per una partita vissuta oltre i confini della normalità. Il Napoli conquista 6 punti in classifica e lascia il Parma a 4.

Napoli-Parma, la chiave tattica della partita

Il Napoli di Antonio Conte conferma il solito 3-4-2-1 con Raspadori prima punta supportato da Politano e Kvaratskhelia; la squadra allenata da Fabio Pecchia si schiera con il 4-2-3-1 con Bonny in avanti supportato da Dennis Man, Kowalski e Mihaila. Il Parma si rende molte volte già più pericoloso rispetto al Napoli con contropiedi fulminei e inserimenti di più attaccanti, nell’area avversaria, che sovrastano numericamente la difesa partenopea.

Nel secondo tempo è il Napoli a prendere in mano la gara ma resta impreciso nelle conclusioni sotto rete e subisce la superiorità numerica del Parma nelle ripartenze avversarie. Il 4-2-3-1 di Pecchia resta ben schierato in campo ed attenua gli attacchi degli azzurri finché Suzuki lascia il campo per espulsione e Del Prato scala in porta.

Napoli-Parma: accoglienza top per i neo acquisti

Il primo urlo dei 50mila al Maradona è per la presentazione da pelle d’oca dei neo acquisti (Lukaku, Neres, McTominay e Gilmour) tra fuochi d’artificio, canzoni dedicate, cori e applausi dei tifosi durante il loro ingresso in campo nel pre-partita. Per i due scozzesi è però diverso il percorso al rientro perché si sono accomodati in tribuna, ad assistere al match, mentre Lukaku e Neres hanno preso posto in panchina essendo tra i convocati.

Napoli-Parma, l’esordio con rete di Lukaku

E’ il 62′ quando Antonio Conte lo chiama di fretta e furia dal riscaldamento e lo fa entrare in campo con un discorso di poche parole ma altamente grintoso e motivante per il calciatore: “Vai Romelu, entra in area e fai gol”, con tanto di spinta forte, quasi brusca, del mister sulla spalla super possente dell’attaccante. Il boato del Maradona accompagna il suo ingresso in un momento delicatissimo della gara per incitare il bomber belga che dopo soli 20 secondi era già vicinissimo alla rete del pareggio: parata di Suzuki ma tutto fermo per fuorigioco. Al 92′ fa esplodere di gioia lo stadio con un gol nato su una sua girata in area e siluro di sinistro che buca le tenere mani di Del Prato, scalato in porta al posto di Suzuki.

Le pagelle del Napoli

Meret 7. Esce in ritardo su Bonny, lo atterra in area concedendogli calcio di rigore e subisce gol dalla battuta al 18′. Al 104′ salva un gol compiendo una parata decisiva in area.

I top e flop del Parma

Bonny 7.5. Conquista un calcio di rigore dopo aver scartato Meret, lo batte e lo realizza con gran freddezza sbloccando il risultato (1-0).

