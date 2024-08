I Crociati si stanno rivelando la vera e propria sorpresa in questo avvio di campionato: prima il pareggio all’esordio contro la Fiorentina, poi la meritata vittoria contro il Milan di Fonseca. La squadra di Pecchia può contare su un reparto offensivo di elevata qualità e, per quanto visto in queste prime due giornate, può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.14:39