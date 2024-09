Juventus, l'infortunio di Conceicao è serio: ecco quanto starà fuori. E la Roma è in ansia per Dovbyk

Stavolta le nazionali non c'entrano: i due giocatori si sono fatti male con i rispettivi club di appartenenza. Lungo lo stop dello juventino, in attesa di verdetto il giallorosso..

La sosta delle nazionali è sempre fonte di preoccupazione per i club. Il rischio infortuni è infatti costantemente dietro l’angolo. Stavolta però la madrepatria non c’entra, almeno per la Juventus. Francisco Conceicao non era stato convocato dal Portogallo e il suo problema muscolare è emerso durante un allenamento proprio con i bianconeri. Diversa la situazione, invece, per Artem Dovbyk della Roma che aveva regolarmente raggiunto il ritiro della sua Ucraina prima di essere rispedito al mittente causa infortunio.

Conceicao, stop di circa un mese

Cominciamo dalla juventino. Le ultime news dal J Medical non sono affatto positive per Francisco Conceicao. Il problema muscolare accusato dall’esterno portoghese è in realtà una lesione muscolare alla gamba destra. La situazione dovrà essere rivalutata tra una decina di giorni, il ché implica uno stop quantificabile in 20-30 giorni. Un peccato per Thiago Motta che proprio contro la Roma aveva potuto constatare le abilità tecniche dell’ex calciatore del Porto.

La Juve senza il portoghese: occhio anche ad Adzic

La Juventus ha comunque le risorse interne per fare a meno del suo penultimo colpo di una imponente campagna acquisti. Intanto da non sottovalutare è il recupero di Vasilije Adžić, montenegrino dalle spiccate doti offensive che tanto è piaciuto all’allenatore durante il ritiro pre-campionato. Poi ci sono sempre i vari Yildiz, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Cambiaso, Mbangula e presto anche Tim Weah da alternate nel terzetto alle spalle della punta Vlahovic. Insomma una pessima notizia ma tutto sommato gestibile.

Roma: da valutare le condizioni di Dovbyk

Dal bianconero passiamo al giallorosso. Anche la Roma ha i suoi pensieri dopo il rientro anticipato del suo centravanti Artem Dovbyk dall’Ucraina. Per l’ex attaccante del Girona si parla di un problema all’adduttore avvertito subito dopo proprio la gara contro la Juventus. Non dovrebbe essere un infortunio grave, anche se le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore con gli appositi esami strumentali del caso. La speranza di De Rossi è di averlo immediatamente a disposizione per la gara di Marassi contro il Genoa.