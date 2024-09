Juventus, passo falso con la Roma: i tifosi trovano il colpevole e attaccano Vlahovic

Juventus a secco contro la Roma: i bianconeri creano pochissimo e fanno un passo indietro: ecco chi va sul banco degli imputati per i fan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tre gol al Como, altrettanti al Verona, nessuno con la Roma. Appena il livello si è alzato, la Juventus di Motta non solo non è riuscita a segnare, ma ha riscontrato enormi difficoltà nell’impensierire la porta difesa da Svilar. E sul banco degli imputati – per i tifosi – finisce Vlahovic.

Juventus a secco con la Roma: la partita di Vlahovic

All’esordio gli è mancato solo il gol, mentre al Bentegodi Vlahovic è andato a bersaglio due volte. Due prestazioni positive alle quali ha fatto seguito la prova senza dubbio incolore contro i giallorossi. Il centravanti serbo ha sprecato un’ottima chance – l’unica vera e nitida di tutta la partita – sparando debolmente verso Svilar da posizione centrale, poi ha sbagliato alcune scelte per eccesso di egoismo vanificando azioni possibilmente letali. È capitato ad esempio nella ripresa, quando, anziché tirare, avrebbe potuto mandare in porta il nuovo acquisto Conceicao.

Vlahovic finisce nel mirino dei tifosi: l’umore della piazza

Diversi tifosi bianconeri puntano il dito contro l’ex Fiorentina. È il caso di Nico, che su Facebook scrive: “Guardiamo avanti, ma con una vera punta al posto del casinista ciabattone Vlahovic avremmo potuto portarla a casa la vittoria”. “Molto bene Gatti e Bremer, per il resto c’è ancora da lavorare. Soprattutto nella testa di Dusan” aggiunge Mirko. Duro Michele: “La solita gran confusione e il solito scarpaio lì davanti che non è capace a stoppare una palla”. “Continuano gli errori tecnici imbarazzanti di Vlahovic” sentenzia su X Lapo Nero.

L’azione sprecata che i tifosi della Juve non gli perdonano

Come accennato, nel secondo tempo Vlahovic avrebbe potuto innescare Conceicao che si sarebbe poi ritrovato a tu per tu con Svilar. “No Dusan, no! Se avessi dato palla a Conceicao probabilmente avremmo vinto la partita. Il non averlo fatto è quindi un grave errore. Concentrazione, lucidità e altruismo sono elementi imprescindibili. Sempre. Ricordalo!” scrive Santo Caruso su X. “Con un attaccante alla Higuain si sarebbe vinto 1 a 0. Dispiace ma il ragazzo ha bisogno di un mental coach che faccia miracoli. Non puoi non avere il controllo del pallone su giocate facile senza nessun margine di errore e sbagliare. È la testa che non lo accompagna” chiosa ‘Mr Finoallafine’”. In casa Juve, dopo aver conquistato sette punti nelle prime tre giornate con tanto di primo posto, è già tempo di sentenze.