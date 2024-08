Serie A, pagelle Verona-Juve 0-3: Motta non ne sbaglia una, segna anche Savona. Mbangula super, Vlahovic scatenato

Top e flop della partita Verona-Juventus, valevole per la 2° giornata di serie A 2024/2025: Vlahovic due volte a bersaglio, altra prova maiuscola di Mbangula, Locatelli rinato

La Juventus di Thiago Motta è una macchina da gol. Dopo il poker al Como, il tris al Verona nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Solo buone notizie dal Bentegodi: uno scatenato Vlahovic va due volte a bersaglio, segna pure il giovane Savona e Mbangula si conferma al top. Bianconeri da soli al comando a punteggio pieno.

Ancora panchina per Douglas Luiz, avanti con la Next Gen

Thiago Motta è costretto a fare i conti con gli infortuni di Thuram e Weah. Nonostante ciò, in mezzo al campo non c’è il nuovo acquisto Douglas Luiz, ma Fagioli al fianco di Locatelli. Poi ancora spazio e fiducia ai talenti della Next Gen: Danilo non è al meglio e a destra gioca Savona, confermatissimo Mbangula esterno alto a sinistra. Rispetto alla gara vinta 3-0 col Napoli, Zanetti sceglie Belhayane per l’infortunato Serdar, Suslov in campo dal primo minuto.

Verona-Juventus: bianconeri avanti, anzi no… è fuorigioco

Galvanizzato dallo straordinario successo all’esordio, il Verona parte con personalità e mette i brividi alla Juventus con Mosquera, murato in maniera provvidenziale da Bremer. Il primo acuto bianconero è nel destro a giro dalla distanza di Locatelli diretto all’incrocio: è bravissimo Montipò a smanacciare. Al 23′ bianconeri avanti, indovinate con chi? Savona. Già Savona, dopo Mbangula. Locatelli pesca Vlahovic in area, sponda del centravanti serbo a premiare l’inserimento del 21enne di Aosta che supera Montipò da pochi passi: il terzino è però in fuorigioco e il gol annullato.

La Juventus può sorridere: si sblocca pure Vlahovic

La Juve alza il baricentro e al 28′ passa in vantaggio: Locatelli sradica il pallone dai piedi di un distratto Duda, l’ex Sassuolo serve Yildiz che trova il corridoio perfetto per Vlahovic e palla in rete nonostante il tentativo di ben tre difensori scaligeri di schermare l’ex Fiorentina. Il contrasto di Locatelli è poi oggetto di revisione del Var: questa volta è tutto regolare, 0-1 confermato.

Thiago Motta non sbaglia un colpo: segna anche Savona

Il raddoppio della Signora arriva al minuto 39′ e consacra il lavoro e le scelte di Thiago Motta. Che non sbaglia un colpo. Pensate: assist di Mbangula e colpo di testa vincente di Savona (forse con impercettibile deviazione di Vlahovic). I due ragazzini della Next Gen si prendono la Juventus e tramortiscono un Verona sempre più in difficoltà. A inizio ripresa altro spunto di Mbangula, Tchatchoua lo travolge ed è rigore. Sul dischetto si presenta Vlahovic, che cala il tris.

Livramento 5: In gol col Napoli, impalpabile con la Juve.

In gol col Napoli, impalpabile con la Juve. Tchatchoua 5: Macchia una buona prestazione con un intervento sciagurato su Mbangula: rigore sacrosanto.

Macchia una buona prestazione con un intervento sciagurato su Mbangula: rigore sacrosanto. Duda 5: Avvia l’azione del vantaggio bianconero facendosi scippare il pallone da Locatelli. Sbadato.

Avvia l’azione del vantaggio bianconero facendosi scippare il pallone da Locatelli. Sbadato. Magnani 5: Buca l’intervento di testa e Savona raddoppia.

