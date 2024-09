Juventus, Koopmeiners, Conceicao, Douglas Luiz e Nico: come hanno giocato i nuovi. I voti dei giornali e le pagelle social

Motta ha concesso spazio e minuti ai nuovi acquisti nella ripresa della partita pareggiata con la Roma: promosso solo 'trottolino' Conceicao

È stata una Juventus da due volti, quella che ieri ha affrontato la Roma allo stadio senza riuscire ad andare oltre lo 0-0. Se nel primo tempo Thiago Motta ha puntato sulla continuità, nella ripresa ha concesso spazio e minuti ai nuovi acquisti. Ecco, allora, come sono andati i nuovi per giornali e tifosi: da Koopmeiners a Conceicao, passando per Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Juventus, solo 0-0 con la Roma: l’impatto dei nuovi

Nel tentativo non riuscito di dare uno scossone a una partita bloccata, a inizio ripresa Motta ha subito gettato nella mischia Koopmeiners e Conceicao. A seguire è stato il turno di Douglas Luiz, che finora non era mai partito nell’undici titolare, e Nico Gonzalez. Per intenderci: nei primi 45′ di gioco la Juventus aveva in panchina un poker di calciatori costato 150 milioni. È ovviamente presto per sbilanciarsi, anche perché tre su quattro sono arrivati in chiusura di mercato e hanno bisogno di tempo per calarsi nello scacchiere tattico del tecnico italo-brasiliano e affinare il feeling con i compagni. Il giorno dopo l’unico promosso da stampa e tifosi è Conceicao, per tutti gli altri giudizio rinviato a dopo la sosta.

Conceicao ok, Koopmeiners da rivedere: i voti dei giornali

L’ex Porto è sembrato subito a suo agio nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Schierato alto a destra, ha dato vivacità alla manovra offensivo e regalato spunti interessanti. Gazzetta dello Sport e TuttoSport lo hanno premiato con 6,5, 6 per la Repubblica, controcorrente il Corriere dello Sport per cui la sua prova è stata da 5,5. La Rosea e TuttoSport giudicano da 6 l’apporto di Koopmeiners, mentre La Repubblica (“Il suo impatto è più psicologico che tecnico”) e il Corriere dello Sport gli attribuiscono 5,5. Trenta minuti in campo per Douglas Luiz: tre quotidiani su quattro gli attribuiscono la sufficienza, per La Repubblica è da 5,5 (“Tecnica sublime ma poca sostanza”). Nico Gonzalez è entrato solo nel finale di partita e da centravanti: troppo poco tempo sul rettangolo verde per incidere.

Juventus, il parere dei tifosi sui nuovi acquisti

C’è chi storce il naso per il pareggio con la Roma e chi, come Giuseppe, guarda al futuro con fiducia. “Appena Luiz, Koop e gli esterni entreranno nei meccanismi ci divertiremo” commenta su Facebook. “Che bravo Conceicao… comunque lasciamo lavorare Thiago, ci vuole ancora un po’ ti tempo per amalgamare tutti i reparti” scrive Luigi. “Conceicao Douglas e Koop andrebbero fatti giocare sempre perché sono obiettivamente di un altro livello tecnico” sottolinea Dario. “Due minuti e abbiamo capito che Conceicao e Douglas Luiz parlano una lingua sconosciuta a McKennie (migliore della passata stagione) e a 3/4 della rosa” sostiene Santo. E, ancora, Carlo: “L’unico che ha cercato di spaccare la partita è stato il trottolino Conceicao, un po’ più di convinzione nella rifinitura e avremmo potuto vincerla”. “Visto che leggo già assurdità su alcuni giocatori, dico a tutti gli espertoni che Koopmeiners, Conceicao e Nico è da luglio che non giocavano una partita” chiosa su X DragoBiancoNero.