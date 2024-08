Koopmeiners alla Juve, ufficiale: l'olandese infiamma il web bianconero, tifosi dell'Atalanta furiosi

Entusiasmo alle stelle nel popolo bianconero per l'arrivo di RoboKoop, che ammette: "Un sogno che si realizza". È bufera sull'olandese, invece, tra i tifosi dell'Atalanta.

Adesso è ufficiale: Teun Koopmeiners è un calciatore della Juventus. Dopo le visite mediche e il primo bagno di folla, arriva il momento degli annunci. Delle cifre, dei dettagli. Per il centrocampista olandese cinque anni di contratto per uno stipendio di quattro milioni e mezzo (netti) a stagione. All’Atalanta invece 51 milioni e 300mila euro, pagabili in quattro rate – più o meno comode – a cui aggiungere tre milioni e quattrocentomila euro di “oneri accessori” e premi bonus che possono arrivare fino a sei milioni, alcuni di facile raggiungimento – legati per lo più a obiettivi individuali – e altri più complicati, che scatterebbero al raggiungere di risultati di squadra.

Koopmeiners, l’annuncio della Juve e la nota dell’Atalanta

Un trasferimento fortissimamente voluto da “Robokoop”, che ha scelto la maglia numero otto e che è stato presentato dalla Juventus sui suoi canali ufficiali, non a caso, con l’immagine che lo ritrae nelle vesti del robot umanizzato da cui ha origine il soprannome. E l’Atalanta? Scarno e freddo il comunicato della società bergamasca, che Koopmeiners l’avrebbe tenuto volentieri: è stato lui a voler andar via. “L’Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Juventus Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Teun Koopmeiners”. Punto e basta.

Per Robokoop la Juventus è “un sogno che si realizza”

Le prime parole dell’olandese sono benzina sul fuoco degli entusiasmi dei tifosi della Juve: “Sono molto felice di essere qui, è un sogno per me e da tempo. Sono molto felice, per me la Juventus è il club più importante d’Italia, la squadra ma anche il club: per me è bellissima. Anche la maglia, come gioca la squadra, la storia, i campioni. Sono molto felice di giocare qui, per questi giocatori e per questo allenatore. Molto contento. Thiago Motta? Ho parlato col mister, mi ha chiesto come mi sentissi. Ma abbiamo parlato di come giochiamo, come attacchiamo. Vogliamo giocare in difesa, ma vogliamo giocare anche all’attacco per i tifosi, per tutti. Col mister vogliamo questo. Sono contento di aver visto una squadra che vuole attaccare, ma anche sei gol”.

Le promesse dell’olandese ai sostenitori bianconeri

Entusiasmanti, per i fan bianconeri, anche le ‘promesse’ di Koop: “Mi piace far gol, giocare per la squadra, ma anche fare assist. Voglio dar tutto per la squadra, anche in difesa. Ccorrere, giocare con energia. Per tutti: i giocatori, il club, i tifosi, il mister. Per me è molto importante, così come vincere: sono qui per vincere. Il numero otto? È speciale per me: da giovane ho giocato con la otto, anche al mio primo club. Alla Juve per me è un numero importante e mi hanno detto che era possibile”. Quindi il saluto ai nuovi tifosi: “Ciao bianconeri, come ho detto sono felice di essere qui finalmente. È passato un tempo lungo. Finalmente, ora dobbiamo lavorare e vincere tutti insieme. Dai, forza Juve”.

Tifosi dell’Atalanta furiosi: quante polemiche su Teun

E a proposito di saluto, diversi tifosi dell’Atalanta ci sono rimasti male per il fatto che invece Teun, uno degli eroi dell’Europa League e delle ultime, appassionanti cavalcate con la squadra di Gasperini, non abbia trovato il tempo neppure di dire “ciao” ai suoi vecchi fan. Quelli da cui ha fatto di tutto per allontanarsi, in direzione Torino. Nell’infinita pioggia di commenti sui vari forum nerazzurri, sono alcuni sono riportabili. “Vai Goob. Insegnagli a sti… come si vincono le finali europee”. Oppure: “Comunicato laconico di Zingonia: si noti che non ci sono neppure gli auguri per la nuova avventura sportiva che sono di rito ovunque e in qualsiasi situazione…. Qualcosa vorrà pur dire”.