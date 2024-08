Cassano: "Juve indegna con Chiesa, Nico Gonzalez è meno forte". E sul Napoli: "Doveva cacciare Di Lorenzo"

Al solito taglienti le considerazioni di Fantantonio: bianconeri e azzurri i club bersagliati per i controversi comportamenti nei confronti di Chiesa e Di Lorenzo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Riecco Antonio Cassano. Anche nell’ultimo episodio di ‘Viva el Futbol’, il programma alternativo alla Bobo Tv nato dopo la clamorosa e turbolenta separazione da Christian Vieri, l’ex trequartista di Bari Vecchia non ha risparmiato picconate a club e calciatori. Particolarmente taglienti i suoi giudizi nei confronti della Juventus, rea a detta di Cassano di aver sbagliato tutto nei confronti di Chiesa, e del Napoli che invece sarebbe stato troppo buono col suo capitano smanioso di cambiare aria: Di Lorenzo.

Cassano sta con Chiesa: “Comportamento Juve indegno”

Appassionata la difesa di Federico Chiesa da parte di Fantantonio, secondo cui l’esterno in uscita dai bianconeri e dalla Serie A sarebbe il miglior talento del calcio tricolore, almeno degli ultimi anni. “Chiesa è il miglior calciatore italiano – le parole di Cassano – La Juventus si sta comportando in maniera indegna nei suoi confronti perché lui non vuole rinnovare, ma il problema non è di Chiesa, è della società. Spero che Chiesa non lasci il campionato italiano, il mio augurio è che possa andare alla Roma o da chi lo valorizza. È una cosa allucinante quello che gli stanno facendo alla Juventus”.

Fantantonio scatenato: “Nico Gonzalez è meno forte”

Altre picconate alla Juventus sul sostituto di Chiesa, Nico Gonzalez, per il cui trasferimento a Torino alla corte di Thiago Motta è stato finalmente raggiunto un accordo con la Fiorentina. Per Cassano la Juve ha preso un calciatore meno forte di chi ha lasciato andar via con eccessiva leggerezza. “Thiago Motta gioca con gli esterni e uno meglio di Chiesa non lo vai a prendere. Nico Gonzalez non è affatto più forte di Chiesa. Secondo me la scelta è stata fatta dalla società solo perché ha problemi con il rinnovo e quindi ha imposto a Thiago Motta di metterlo fuori. Io sono convinto che sia andata così”.

Cassano: “Napoli, calci nel sedere a Di Lorenzo dovevi dare”

Finita? No, ce n’è anche per il Napoli. “Un disastro. Di Lorenzo ha detto a tutti di voler andar via ed è il capitano. E tu che fai? Riparti da Di Lorenzo? Poi ha detto che non voleva più andar via, probabilmente gli danno qualcosa in più e lui rimane. Dovevano dirgli: quella è la porta, vuoi andare? Vai. Se vuoi cambiare, cambia. Chiaramente l’allenatore ha detto che voleva che restasse, dunque è rimasto: ma a che condizione? A Napoli, si sa, se giochi due partite male ti massacrano, ti disintegrano. Tu capitano, se dici che vuoi andar via e poi fai un passo indietro, che esempio dai? Il club doveva prendere Di Lorenzo, dargli un calcio nel sedere e mandarlo via. Di Lorenzo non tornerà più quello di una volta”.