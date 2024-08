Calciomercato, Nico Gonzalez più Coincecao per la Juventus, Palacios per l'Inter: è il giorno dei sì

Dopo Lukaku il Napoli a un passo da McTominay, Kiwior e Illing Junior al Bologna che prende anche Pobega in prestito, Miretti passa al Genoa

Il sabato del villaggio riporta il sorriso in casa Juventus. In attesa della sfida al Verona di lunedì i bianconeri mettono le ali e chiudono due colpi in poche ore. Giornata proficua anche per l’Inter, mentre il Bologna che ha ceduto Calafiori all’Arsenal va a prendere il suo erede proprio dai Gunners.

La Juventus mette le ali

Accontentato Thiago Motta. Dopo un lungo corteggiamento ecco l’accelerata delle ultime ore, Conceiçao sarà un nuovo giocatore della Juventus. Accordo raggiunto con il Porto per un’operazione in prestito secco oneroso da 7 milioni di euro più 2 di bonus (nei 7 di prestito è previsto anche il pagamento dell’ingaggio). Il nazionale portoghese è atteso in Italia nella giornata di domani. Fatta anche per Nico Gonzalez. Intesa con la Fiorentina sulla base di un trasferimento da 38 milioni di euro, tra quota fissa e bonus: prestito oneroso da 8 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25, più 5 milioni di bonus.

L’Inter chiude il mercato con Palacios

L’Inter ha chiuso per Palacios e chiude così il suo mercato: il terzino sinistro, tanto atteso da Inzaghi, arriva in nerazzurro per 6,5 milioni di euro dal Talleres e firmerà un contratto pluriennale. Il giocatore ha rifiutato due proposte giunte dalla Bundesliga pur di completare il trasferimento all’Inter. Tessmann invece, dopo i no a Inter e Fiorentina, passa dal Venezia al Lione.

Napoli, dopo Lukaku ecco McTominay

Dopo aver risolto la questione Lukaku, il Napoli punta il mirino sul centrocampo. Offerta da 25 milioni di euro allo United per McTominay, classe 1996, con Gilmour al momento in stand-by. In uscita intanto Cheddira: andrà in prestito all’Espanyol. Per il Bologna l’obiettivo per la difesa è Kiwior dell’Arsenal, che se i Gunners accetteranno potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto. A Kiwior si è interessata anche la Fiorentina. Il Bologna, che ha ufficializzato anche Pobega preso in prestito dal Milan, è a un passo anche da Illing-Junior. Il giocatore, che qualche settimana fa si era trasferito dalla Juve all’Aston Villa nell’affare che ha portato Douglas Luiz in bianconero, torna in Italia: prestito secco al Bologna.

Resta viva l’ipotesi di uno scambio sull’asse Roma-Milan. Saelemaekers non avrebbe convinto a pieno Fonseca e il belga potrebbe rientrare in uno scambio con Zalewski più un conguaglio economico (ancora da stabilire) da parte della Roma. Intanto Fabio Miretti è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista della Juventus è arrivato a Genova per sostenere le visite mediche con il Genoa, dove si trasferirà in prestito secco fino a fine stagione. Successivamente la firma.

Problema portiere per l’Atalanta

Musso potrebbe lasciare a sorpresa l’Atalanta. Nelle ultime ore, stando a quanto afferma Marca, l’Atletico Madrid ha aperto una trattativa per l’acquisto del portiere argentino, che andrebbe prendere il posto di Horatiu Moldovan (passato al Sassuolo) come vice di Olbak con la possibilità di giocarsi la maglia da titolare. Musso ha già dato il suo via libera all’operazione. Prima di cederlo, l’Atalanta deve trovare un sostituto da affiancare a Carnesecchi. Al momento, sono tre le alternative che stanno vagliando in casa nerazzurra: Marco Silvestri dell’Udinese, Rui Patricio, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Roma, e Andrea Consigli del Sassuolo.